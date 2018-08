ROMA, 8 agosto 2018 – Il mercato in entrata della Lazio potrebbe non essere terminato dopo gli arrivi di Badelj e Correa. I biancocelesti infatti, sperano di poter regalare a Simone Inzaghi gli ultimi due tasselli richiesti. Un esterno destro e un attaccante sono le priorità, ma prima di tutto servirà chiudere qualche operazione in uscita. Il direttore sportivo Igli Tare proverà in questi ultimi giorni a forzare la mano per cedere Dusan Basta e Felipe Caicedo. Il primo, nonostante qualche timido interessamento di Parma e Frosinone, non ha più ricevuto offerte. Le ultime bollenti ore di mercato però, potrebbero riaccendere qualcosa, favorendo nuove opportunità. In quel caso la Lazio avrebbe già pronto il sostituto. Si tratta di Lazzari, fresco di rinnovo con la Spal, ma vecchio pallino biancoceleste. La trattativa potrebbe andare in porto grazie all'inserimento di alcune contropartite. I ferraresi vorrebbero Murgia, che però la società considera incedibile. La Lazio dal canto suo potrebbe inserire uno fra Di Gennaro e Cataldi. La situazione più urgente però riguarda l'attacco. Caicedo infatti non ha convinto Inzaghi, e anche nelle amichevoli che precedono l'inizio della stagione, ha dimostrato di non essere un vero e proprio finalizzatore. Tanto impegno e lavoro per la squadra, ma la Lazio avrà bisogno di qualcosa in più quando Immobile sarà fuori. Per questo il club starebbe sondando un profilo nuovo. Si tratta di Moussa Dembelé, attaccante francese di proprietà del Celtic. La scorsa stagione ha segnato 16 gol fornendo anche molti assist ai compagni. È un classe 1996, ancora molto giovane e con ampi margini di crescita. In passato ci avevano provato anche Juventus e Inter, spaventate però dalle richieste eccessive per lui. Il suo contratto in scadenza nel 2020 però, potrebbe cambiare le carte in tavola. La Lazio potrebbe prelevarlo per una cifra intorno ai 10 milioni di euro.



INFERMERIA – Intanto arrivano buone notizie dall'infermeria per Simone Inzaghi. Murgia e Berisha al momento sono gli unici indisponibili, ma molto presto torneranno a disposizione del tecnico, che salvo imprevisti potrà contare sull'intera rosa contro il Napoli. A fare il punto della situazione ci ha pensato il dott. Fabio Rodia, che ha dichiarato: “Murgia ha subìto un trauma accidentale durante l’amichevole di Stoccolma con l’Arsenal e ha riportato una frattura del quarto metacarpo della mano sinistra. Abbiamo subito fatto la diagnosi e valutato bene il da farsi. Alessandro ha optato per sottoporsi a un intervento chirurgico con l’intento di velocizzare il suo ritorno in campo. Tutti i giocatori che avevano accusato problemi stanno riprendendo a pieno regime. Berisha sta andando avanti con il suo protocollo riabilitativo, per il momento siamo soddisfatti”, le sue parole ai canali ufficiali della società.