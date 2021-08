Roma, 4 agosto 2021 - La Lazio va incontro al suo secondo pareggio consecutivo: dopo l'1-1 contro il Padova i biancocelesti replicano lo stesso risultato anche contro il Meppen, primo test amichevole del ritiro di Marienfeld. La squadra sta ancora assimilando i nuovi schemi e non è riuscita a battere l'avversario che milita nella terza divisione tedesca.

La partita

Il Meppen ha sbloccato immediatamente il risultato con il gol di Kruger, che ha sfruttato al meglio l'errore nel disimpegno difensivo di Luiz Felipe. Pochi minuti dopo ha pareggiato la Lazio con Vedat Muriqi, servito da un Felipe Anderson che è stato uno dei migliori giocatori in assoluto di tutto il precampionato della Lazio. Raul moro ha avuto nel finale del primo tempo diverse occasioni per poter segnare il gol del sorpasso, ma non ha avuto la precisione per trovare la rete personale. Nella ripresa spazio ai tanti cambi classici dei test estivi, con Ciro Immobile che fa il suo debutto stagionale: tuttavia il ritorno in campo con la maglia biancoceleste dopo la vittoria dell'Europeo non è dei migliori, visto che la sua prestazione è macchiata da un rigore sbagliato dopo che Joaquin Correa se lo era conquistato.

L'ultimo test

La Lazio avrà un altro incontro in programma prima dell'esordio in Serie A: l'unico incontro fin qui fissato è quello con il Twente, squadra di Eredivisie, anche se non si esclude un nuovo test amichevole nel weekend di Ferragosto dove al momento i biancocelesti sono liberi da impegni. Il 21 agosto alle ore 20.45 ci sarà la prima partita in Serie A al Castellani di Empoli, stadio ideale per il debutto di Maurizio Sarri che in quella piazza ha gettato le basi per l'esplosione della sua carriera da allenatore.

