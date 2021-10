Roma, 20 ottobre 2021 - Fari puntati sull'Europa League: la Lazio di Sarri dopo aver trovato il primo successo nel girone nel match contro la Lokomotiv, ha bisogno di trovare altri punti contro il Marsiglia, complicato avversario con cui dovrà giocare i prossimi due impegni internazionali. I biancocelesti sono a quota 3 punti al secondo posto, seguiti proprio dall'OM a quota 2.

Le probabili formazioni

La Lazio farà la consueta modifica in porta dove Strakosha, titolare dell'Europa League, prenderà il posto di Pepe Reina. In difesa Lazzari torna a destra ma la vera novità sarà quella di poter usufruire della coppia Luiz Felipe-Acerbi che non ci sarà contro il Verona in campionato per la doppia squalifica della coppia centrale. Possibile prima gara stagionale per Radu a sinistra, mentre in attacco Zaccagni reclama una maglia da titolare al posto di Pedro.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Basic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.



OLYMPIQUE MARSIGLIA (4-2-3-1): Pau Lopez; Lirola, Alvaro, Saliba, Peres; Guendouzi, Gueye; Under, Harit, Gerson; Milik.

Orari tv

La partita sarà in diretta alle ore 18.45 via satellite tramite Sky sul canale 252. In streaming sarà su Sky Go e Now Tv, ma anche su Dazn su tutti i dispositivi che supportano l'app.

