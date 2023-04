Lazio: Marcos Antonio chiede spazio, ipotesi Cheddira in estate?

Roma 20 aprile 2023 - Dopo la squalifica scattata a Danilo Cataldi per il quinto cartellino giallo stagionale, parte la corsa a prendersi il ruolo di titolare in casa Lazio. Se da una parte Vecino è il cambio designato per il mediano italiano, nella rosa biancoceleste scalpita Marcos Antonio. Entrato nei minuti finali contro lo Spezia, il brasiliano ha trovato il primo gol in Serie A e con la maglia al termine di una cavalcata solitaria di oltre 60 metri. Una rete liberatoria per il giocatore che ora chiede spazio a Sarri e punta ad un ruolo da protagonista.

Il tecnico toscano al momento sembrerebbe preferire l'uruguaiano per il ruolo di mediano basso titolare, ma l'ex Inter non è al massimo della forma e la voglia di campo di Marcos Antonio potrebbe far cambiare opinione al condottiero laziale. Gli allenamenti di oggi e domani saranno decisivi per sciogliere le riserve. Fin qui il centrocampista arrivato in estate dallo Shakthar Donetsk ha giocato meno di 500' in maglia biancoceleste, contando però un totale di ben 18 presenze tra tutte le competizioni, per una media di circa 27 minuti a partita giocati ad incontro. Sicuramente non il minutaggio sperato dal ragazzo classe 2000, che può però sfruttare la squalifica di Cataldi per entrare con prepotenza nelle rotazioni di Sarri e diventare protagonista nel rush finale di questa stagione, aiutando la Lazio a centrare l'obiettivo Champions League, che manca da due stagioni.

Vista l'assenza di Ciro Immobile, alle prese con l'infortunio causato dall'incidente stradale subito in settimana, per l'attacco laziale verrà rispolverato Felipe Anderson nel ruolo di falso nueve. Il problema al centravanti di Torre Annunziata, sottolinea ancora una volta come il ruolo di vice-Immobile rimane una delle criticità da risolvere per il mercato estivo. Il sogno resta quello di Andrea Pinamonti, ma visto il costo elevato del cartellino del giocatore del Sassuolo e le difficoltà di una eventuale trattativa con i sassolesi, ecco che gli uomini mercato laziali hanno cominciato a sondare altre piste. Tra i nomi emersi nelle ultime ore c'è quello di Walid Cheddira, centravanti marocchino nato in Italia del Bari. Il giocatore, semifinalista ai Mondiali di Qatar con la nazionale nordafricana, è da tempo sul taccuino del Napoli, ma la sua grande stagione in Serie B ha attirato anche altri club. Tra questi ci sarebbe anche la Lazio, che sarebbe una delle formazioni maggiormente in pressing per aggiudicarsi le prestazioni del ragazzo. Il venticinquenne fin qui ha realizzato 16 gol e consegnato 7 assist, in 26 partite in cadetteria.

L'arbitro di Lazio-Torino

Il direttore di gara designato per Lazio-Torino, match valevole per la trentunesima giornata di Serie A, sarà Davide Ghersini della sezione di Genova. a dirigere la partita tra la Lazio e il Torino. L'incontro è in programma per sabato 22 aprile, alle ore 18.00, presso lo Stadio Olimpico di Roma. Il fischietto ligure sarà assistito in campo dal duo Tolfo e Rossi, mentre il Quarto Uomo sarà Minelli. In sala VAR ci sarà invece il duo Nasca e da Pezzuto.

Sono solo due i precedenti tra l'arbitro classe '85 e la Lazio, entrambi giocati a Roma. Una vittoria e un pareggio è il bilancio, con il successo arrivato nel 2020-21 sul Benevento, incontro rocambolesco conclusosi per 5-3 in favore dei biancocelesti, con ben 3 rigori fischiati (2 per la Lazio, 1 per il Benevento); il pareggio risale invece alla scorsa stagione ed è un 2-2 contro il Cagliari. Sono 6 invece i precedenti tra Ghersini e il Torino, 5 in Serie A e uno in Coppa Italia. Il bilancio complessivo sorride ai granata, che hanno raccolto in totale 3 successi, un pareggio e due sconfitte. L'ultimo match del Toro arbitrato dal direttore di gara della sezione di Genova, è stata la sconfitta casalinga della squadra di Juric alla diciottesima giornata di questo campionato di Serie A contro lo Spezia (0-1).