ROMA, 8 settembre 2019 – Ultimo giorno di lavoro della settimana per la Lazio di Simone Inzaghi. Al posto della classica seduta di allenamento però, quest'oggi sui campi del Centro Sportivo di Formello è andata in scena un'amichevole contro la Lupa Roma, formazione militante nel campionato di Serie D. I biancocelesti si sono imposti per 13-1, grazie alla tripletta di Patric, le doppiette di Caicedo, Parolo e Basta, e alle reti di Correa, Wallace, Leiva e Rossi. Un buon test per mettere minuti nelle gambe e cercare di ritrovare la migliore forma fisica, approfittando di questa settimana di sosta del campionato. Nei prossimi giorni a Roma torneranno man mano anche i nove nazionali impegnati in giro per il mondo (Strakosha, Bastos, Badelj, Immobile, Marusic, Milinkovic, Caceres, Murgia e Pedro Neto) e Inzaghi potrà cominciare a fare sul serio per preparare la trasferta contro l'Empoli. Il tecnico piacentino proverà a recuperare Valon Berisha, fermo ormai da metà luglio, ma in procinto di tornare. Non ce la farà invece Luiz Felipe, per il quale bisognerà aspettare almeno fino a fine mese.



BADELJ – Sta ritrovando la forma migliore anche Milan Badelj, nuovo acquisto del centrocampo biancoceleste. Il calciatore croato, ha affrontato con la sua nazionale il Portogallo in amichevole, dimostrando di essere ad un buon punto e rimanendo per 90 minuti in campo. Dopo l'uscita di Perisic, ha anche indossato la fascia da capitano, un episodio che ha commentato così al termine della sfida: “Anche la partita amichevole contro la Russia l'anno scorso l’ho terminata come capitano. Contro il Portogallo sarebbe potuta andare meglio, ma siamo stati anche fortunati perché loro hanno avuto alcune occasioni per vincere la sfida. Sono una squadra molto forte, ma siamo rimasti compatti. L'atmosfera nel gruppo è ottima, ancora migliore dopo il Mondiale in Russia. Sono rimasto molto colpito dalla motivazione dei giocatori più esperti, che continuano a volere il meglio per la propria squadra. Siamo tutti onorati di vestire questa maglia. Ora ci aspetta la Spagna, sarà una partita bellissima”. L'11 settembre infatti, Badelj e compagni faranno il loro esordio in Nations League proprio contro le Furie Rosse.