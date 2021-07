Roma, 19 luglio 2021 - Luka Romero è un nuovo giocatore della Lazio: il giovane argentino classe 2004 ha svolto le visite mediche con il club biancoceleste e si aggregherà al gruppo in attesa dei prossimi test amichevoli dopo la prima vittoria nell'amichevole contro una selezione locale.

Luka Romero alla Lazio

Luka Romero è arrivato per svolgere le visite mediche concludendo così una trattativa che durava da settimane. Il giocatore è stato a lungo cercato dalla dirigenza e alla fine è stato comprato dal Mallorca, club con cui aveva esordito giovanissimo in Liga. Nell'ultimo campionato ha giocato nell'anno del ritorno nel massimo campionato del club, retrocesso nella passata stagione e immediatamente tornato dopo una stagione in cui sono riusciti anche a evitare i playoff. Purtroppo per lui non è stato un anno felicissimo con appena 6 presenze e un gol per via di alcuni problemi.

Romero con Sarri

Luka Romero nonostante sia solamente un classe 2004 sarà aggregato solamente alla prima squadra. Potrebbe anche fare la spola con la primavera ma non sembra essere un'opzione contemplata: Sarri lo dovrà utilizzare come esterno nel suo tridente e per quanto non sia una prima scelta per il ruolo da titolare sarà impiegato spesso. Felipe Anderson e lui rappresentano i primi acquisti in un reparto che con il cambio di modulo aveva bisogno di forze fresche: peraltro il pacchetto potrebbe essere rinnovato con lo scambio con il Psg tra Correa e Sarabia.

