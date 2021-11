Roma, 30 novembre 2021 - Neanche il tempo di riprendersi dallo shock dei quattro gol subiti con il Napoli che è già tempo di tornare in campo: la Lazio dovrà giocare con l'Udinese nel posticipo del turno infrasettimanale il prossimo giovedì alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico per riprendersi dalle due sconfitte consecutive in campionato, intervallate dalla lieta nota di Europa League nella trasferta di Mosca. Purtroppo per Sarri però non ci sarà Luiz Felipe, squalificato dopo il giallo al Maradona, arrivato dopo la diffida.

Out Luiz Felipe, dentro Patric

Al suo posto dunque Patric: lo spagnolo è di fatto il primo sostituto al centro della difesa della coppia Luiz Felipe-Acerbi. Patric era già stato utilizzato nelle giornate in cui era mancato il difensore di riferimento e nonostante sia più un terzino che un centrale, è la soluzione preferita da Sarri anche più di Radu, che per quanto più di ruolo, dà meno garanzie in questo sistema difensivo a quattro. Patric inoltre si sposa meglio con Acerbi anche per una questione di piede: destro naturale, è una soluzione più complementare rispetto a Radu che comporrebbe una coppia di soli centrali mancini.

Cataldi diffidato e multa per la società

Il giudice sportivo non ha sanzionato solo Luiz Felipe: Danilo Cataldi è entrato in lista diffidati e salterà il primo match successivo alla sua prossima ammonizione. Multata anche la società per quanto accaduto sugli spalti del Maradona: sanzionati dei cori arrivati dal settore ospiti di matrice discriminatoria. "I cori insultanti di matrice territoriale intonati dai suoi sostenitori nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, percepiti dai tre collaboratori della Procura Federale" recita il Giudice Sportivo.

Leggi anche - Le probabili formazioni di Salernitana-Juventus