Roma, 6 aprile 2021 - La Lazio dopo l'ultimo successo nel turno pasquale vede da vicino la possibilità di competere per il quarto posto e punta forte sul recupero dei pezzi migliori per poter affrontare al meglio il finale di campionato. Su tutti i nomi che interessano di più sono quelli di Luiz Felipe e Luis Alberto, reduci da situazioni differenti ma comunque entrambi da monitorare per i prossimi impegni.

Luis Alberto a riposo

Lo scontro avuto con Armini nella scorsa settimana ha portato a qualche preoccupazione sullo stato di salute di Luis Alberto tanto che si pensava che non potesse essere schierabile per la sfida contro lo Spezia. Alla fine lo spagnolo ha giocato la seconda metà di gara mettendosi in gioco nonostante i rischi ma per via precauzionale Simone Inzaghi lo ha tenuto a riposo nell'ultima sessione di allenamento. Luis Alberto deve essere gestito per recuperare al 100% il suo problema alla caviglia e solamente con un accurato trattamento potrà disputare senza particolari patemi il rush finale di campionato, unico torneo in cui i biancocelesti saranno impegnati da qui a fine stagione.

Rientra Luiz Felipe

Buone notizie arrivano anche sul fronte Luiz Felipe. Il centrale brasiliano si sta allenando anche a Formello e ha messo nel mirino il suo rientro, previsto all'incirca tra due settimane. Fondamentale recuperarlo anche se solo per poche partite, perché ricomporre la difesa tipo in una stagione in cui il reparto arretrato ha sicuramente scricchiolato di più rispetto al passato è un passo decisivo nell'ottica della volata con Atalanta, Napoli, Juventus, Roma e Milan per i posti in Champions League. Il suo stato di salute mette di buon umore Inzaghi che potrà averlo già tra due gare.

