Roma, 11 dicembre 2021 - La Lazio deve fare i conti con una situazione complicata a centrocampo: oltre a Milinkovic Savic, out per squalifica, non ci sarà neanche Luis Alberto, che per via di un problema muscolare al flessore della coscia destra non prenderà parte alla trasferta contro il Sassuolo.

Out Luis Alberto

L'ultimo allenamento non ha visto lo spagnolo tra i protagonisti per via di questo fastidio muscolare: a soli tre appuntamenti dalla sosta di fine anno, la Lazio non può permettersi di aggravare la posizione dello spagnolo, che cercherà di recuperare per il match della prossima settimana. Dunque Luis Alberto non rientra neanche nella lista dei convocati e aspetterà diagnosi più chiare per capire la lunghezza di questo stop che Sarri si augura sia il più breve possibile.

Emergenza a centrocampo

La situazione di conseguenza è di seria emergenza a metà campo: mancheranno i due giocatori più rappresentativi del reparto, Luis Alberto e Milinkovic, che dovranno essere sostituiti da Basic e Cataldi, gli unici ricambi per affiancare Lucas Leiva. Ci sono anche altre possibili soluzioni per non rendere troppo statico il centrocampo: Cataldi potrebbe scalare in mezzo al posto di Leiva con l'inserimento di uno tra Akpa Akpro ed Escalante nel reparto, ma Sarri probabilmente si fiderà più dell'esperienza del brasiliano.

