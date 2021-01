Roma, 13 gennaio 2021 - Si avvicina il derby di Roma ma da entrambe le parti c'è apprensione per delle possibili assenze. Così mentre la Roma prova a recuperare in extremis Pedro, la Lazio monitora la questione Luis Alberto, uscito affaticato dall'ultimo allenamento e da preservare in vista della sfida che si giocherà tra due giorni.

Le condizioni di Luis Alberto

Per lo spagnolo gli ultimi giorni sono stati all'insegna della prudenza, visto che si tratta di uno dei giocatori più importanti della squadra in assoluto. Nell'ultima sessione di allenamento Luis Alberto non è stato adoperato nella partitella finale per via di un problema all'adduttore figlio di un affaticamento rimediato nella sfida di Parma. Non ha lasciato ottime impressioni la sua condizione acciaccata, anche perché è il secondo giorno consecutivo in cui non ha completato l'allenamento con il gruppo. Ma se nella giornata di ieri era preventivato, l'uscita anticipata è un piccolo segnale in vista della partita contro la Roma che comunque non sembra a rischio. Bisognerà comunque valutarlo per evitare guai peggiori, ma in linea di massima dovrebbe farcela per la super sfida di venerdì prossimo.

Gli altri infortunati

Dovrebbe saltare con ogni probabilità il Derby Danilo Cataldi, uscito infortunato dall'ultimo turno. Verso il recupero invece Joaquin Correa che però sicuramente non partirà dall'inizio: Inzaghi si affiderà al grande stato di forma di Felipe Caicedo, ma potrebbe convocare l'argentino per riservargli uno spazio nel finale di gara qualora fosse necessario. Per Lulic invece potrebbe essere necessario aspettare il prossimo turno: il bosniaco prenderà in lista il posto di Djavan Anderson che sembra destinato a cambiare maglia.

