Roma, 29 settembre 2021 - Il Derby potrebbe aver cambiato emotivamente la stagione della Lazio: dopo una serie di quattro risultati negativi consecutivi, il successo contro la Roma rischia di essere un turning point per i ragazzi di Sarri. Adesso c'è bisogno di ritrovare la vittoria in Europa League, dopo l'esordio negativo contro il Galatasaray, e all'Olimpico arriverà la Lokomotiv Mosca, avversario sulla carta più morbido di un girone comunque molto complicato.

Le probabili formazioni

La Lazio rimette Strakosha in porta: nonostante l'errore col Galatasaray Sarri ha fatto capire di volergli dare fiducia e titolarità nei match di coppa e così sarà presente anche nella sfida contro la Lokomotiv, appoggiato anche dall'affetto dei tifosi che lo hanno supportato dopo la gaffe di due settimane fa. I cambi potrebbero riguardare la difesa, con Lazzari che cerca una maglia da titolare dopo la panchina contro la Roma, e l'attacco, dove potrebbe non giocare Immobile, sostituito in questo caso da Muriqi. Possibile match da titolare anche per Raul Moro al posto di Pedro, decisivo nel Derby.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Akpa-Akpro, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Muriqi, Raul Moro.

Lokomotiv Mosca (4-3-3): Guilherme; Jedvaj, Magkeev, Cerqueira, Tiknizyan; Kulikov, Barinov, Beka Beka; Zhemaletdinov, Smolov, Kamano.

Orari tv

La partita sarà in diretta dalle ore 21 sia su Sky Sport che su Dazn. Si potrà assistere al match in tv attraverso Sky e in streaming attraverso tutti i dispositivi che supportano Sky Go, Now Tv e l'app di Dazn.

Leggi anche - Milan sconfitto in Champions League