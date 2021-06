Roma, 23 giugno 2021 - Il futuro di Lazio e Inter è intricato più che mai in questa sessione di calciomercato: le due squadre hanno storicamente buoni rapporti, ma nelle ultime settimane le loro strade si sono intrecciate più volte. Prima tutta la vicenda tra Simone Inzaghi e Maurizio Sarri, ora quel che concerne Manuel Lazzari. L'arrivo dell'ex allenatore biancoceleste all'Inter porta con sé importanti novità di mercato e tra queste potrebbe esserci proprio Manuel Lazzari.

Inter su Lazzari

L'Inter è vicina alla cessione di Hakimi al Psg e parte dell'incasso della cessione sarà investito sul suo sostituto: Manuel Lazzari è sicuramente un nome che piace a Inzaghi, sia per una questione di conoscenza per i trascorsi biancocelesti, sia per una necessità di un giocatore con quelle caratteristiche per il 3-5-2. Infatti Inzaghi gradirebbe un profilo in grado di fare tutta la fascia e Manuel Lazzari per possibilità economiche e adattabilità alla squadra è sicuramente il profilo che più piace. La Lazio ha visto in lui un giocatore fondamentale in queste stagioni, ma con la difesa a quattro di Sarri potrebbe essere più morbido il suo addio, visto che il ruolo da terzino puro non gli è proprio congeniale, tanto che non ha trovato poi spazio nella Nazionale di Mancini che adotta un sistema differente di difesa.

Le soluzioni della Lazio

Con una possibile cessione di Lazzari, si aprirebbero scenari ben chiari di mercato: la Lazio andrebbe su terzini puri per impostare una squadra capace di giocare senza problemi a quattro e in tal senso il nome di Hysaj sarebbe pertinente. Prendendolo a zero poi, i soldi di Lazzari potrebbero essere investiti su un esterno d'attacco che permetterebbe a Sarri di completare la sua squadra anche in fase offensiva, dove al momento mancano i giocatori per un tridente a tutto tondo. Si valuta il ritorno di Felipe Anderson, oltre a Julian Brandt, nome uscito nei giorni scorsi.

