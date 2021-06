Roma, 2 giugno 2021 - Dimitrije Kamenovic è il primo acquisto della Lazio per la nuova stagione: il difensore serbo era stato già acquistato nello scorso mese di gennaio, ma lasciato al Cucaricki fino al termine della stagione, ma dal prossimo 1 luglio sarà a tutti gli effetti un nuovo giocatore biancoceleste.

Quando arriva Kamenovic

Kamenovic in questo momento è impegnato in delle gare amichevoli con la nazionale under 21 (dove gioca in quanto classe 2000, quindi spendibile anche per il nuovo biennio), ma appena terminate queste sfide internazionali potrà raggiungere la città di Roma e firmare il suo contratto con i biancocelesti. Il suo arrivo è stimato per il prossimo 9 giugno, o al massimo un giorno più tardi, quando potrà finalmente formalizzare il suo trasferimento con un contratto quinquennale, una volta superate le visite mediche.

Il ruolo di Kamenovic

Dimitrije Kamenovic è un terzino e quindi servirà capire prima chi sarà il nuovo allenatore per capire come poterlo utilizzare. Nell'idea di Simone Inzaghi era probabilmente più un centrale di sinistra che un esterno a tutta fascia, ma nel caso in cui dovesse arrivare un allenatore differente, ma che continua a utilizzare il sistema a tre difensori, si potrebbe pensare di vederlo anche in una posizione più offensiva. Nel caso invece arrivasse un allenatore che predilige la difesa a quattro, sarebbe con ogni probabilità schierato come quarto di difesa.

