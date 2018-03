Roma, 3 marzo 2018 - Dal rigore fallito all'andata al gol decisivo di stasera. Il calcio, come la vita, ti toglie e ti dà. Paulo Dybala l'ha appena imparato. Al ritorno da titolare dopo un mese e mezzo di stop, la Joya sblocca una gara di rara bruttezza, destinata allo 0 a 0, proprio all'ultimo minuto. Quello stesso ultimo minuto che nella sfida disputata allo Stadium gli era stato fatale, con il rigore del possibile 2 a 2 fallito. Quest'anno la Lazio non è certo un'avversaria banale per l'argentino, ripensando anche alla doppietta (inutile) in Supercoppa Italiana. Questa volta niente e nessuno (vedi i vari Strakosha o Murgia) ha messo i bastoni fra le ruote alla Vecchia Signora, presa per mano dal proprio numero 10.

Una rete frutto delle qualità tecniche di Dybala, ma anche della sua caparbietà e del coraggio di rischiare la giocata. Prima il tunnel a Radu, poi la resistenza al pressing di Parolo, e infine il sinistro nell'angolino alto imparabile per Strakosha. "Quanto conta questo gol? Molto per la fiducia e per aiutare i compagni nei prossimi mesi. E' stata una gara dura contro una squadra che gioca bene - le parole dell'ex Palermo a fine partita - Non sapevo di giocare 90 minuti, era la prima da titolare e c'è la Champions. Il mister mi ha chiesto come stavo e gli ho risposto bene. La trasferta di Londra? Non basterà quanto fatto vedere stasera. Dovremo essere più aggressivi - sottolinea la Joya - Nel primo tempo siamo mancati, poi loro sono calati e qualcosa in più è uscito".

Anche Massimiliano Allegri sa benissimo come servirà un altro tipo di prestazione per andare a vincere in casa del Tottenham, ma almeno per ora il tecnico bianconero non può che gustarsi un successo fondamentale nella corsa allo Scudetto, a prescindere dal risultato di Napoli-Roma. "E' stata una partita difficile perché la Lazio è terza, fisicamente ci regge, e noi eravamo contati in avanti - il pensiero dell'allenatore livornese - Con questa, abbiamo disputato davvero tante gare fuori casa e stasera non possono che essere tre punti pesanti. Tecnicamente non abbiamo giocato in maniera importante, ci sono state delle difficoltà visto che loro dietro hanno fatto bene. In passato la Lazio ci ha fregato nelle ripartenze, per questo dovevamo essere svegli e dentro al match fino all’ultimo".

E così è stato, a testimonianza che il "fino alla fine" non è solo un motto, ma un vero e proprio dogma del mondo Juventus. "Caratterialmente siamo stati straordinari ed encomiabili come sempre. Sapevo che sarebbe stata una brutta partita: bisognava vincere con un episodio - spiega Allegri - Mercoledì sarà una gara diversa, perché il loro Tottenham difende meno bene della Lazio. Dybala? Un gol che vale molto per lui e per la squadra, un nuovo cammino per lui e per tutti noi".

