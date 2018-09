Roma, 19 settembre 2018 - Non c'è tempo per festeggiare in casa Lazio la vittoria contro l'Empoli. Domani infatti all'Olimpico, i biancocelesti faranno il loro esordio in Europa League contro i ciprioti dell'Apollon Limassol. Una competizione a cui Inzaghi tiene particolarmente, e che lo scorso anno si è conclusa rocambolescamente ai quarti di finale contro il Salisburgo: "L'ultima a Salisburgo la vorrei rigiocare, l'anno scorso è stato fatto un grande percorso in Europa, dove tutte le gare sono insidiose. Nei quarti avevamo un buon vantaggio, al ritorno è andata male, è stata comunque una bella cavalcata. Domani è la prima, dobbiamo farla bene, sarà un girone complicato, abbiamo lavorato per fare un buon esordio", le parole del tecnico biancoceleste in conferenza stampa. Domani in campo potrebbe scendere una formazione diversa da quella vista nelle prime giornate di campionato. Un modo questo anche per dar spazio a chi ha giocato meno e permettere a tutti di mettersi in mostra: "Ho un'idea in testa, sabato ho pensato all'Empoli, domani solo all'Europa League sapendo che però sarà un periodo lungo con tante partite. Insieme allo staff dovrò capire a chi far giocare 3 partite di seguito e chi invece alternare. Vedrò gli allenamenti, parlerò con i giocatori e poi deciderò". Chiosa finale sugli avversari dell'Apollon Limassol: “Sono una squadra esperta, hanno un'età media intorno ai 30 anni, hanno eliminato il Basilea, che ha fatto la Champions negli ultimi due anni. Hanno esperienza in Europa, è una squadra che non va sottovalutata. Dobbiamo esordire nel migliore dei modi”.



LEIVA – Al fianco di Simone Inzaghi in conferenza, c'era anche Lucas Leiva. Il brasiliano ieri ha svolto un differenziato, dovrebbe usufruire di un turno di riposo, ma è comunque carico in vista della sfida di domani: “Dopo le due sconfitte in campionato abbiamo parlato tra di noi, l'anno scorso è finito, dobbiamo cercare di fare meglio. Abbiamo vinto due partite 1-0, possiamo migliorare tanto ancora. Se continuiamo a lavorare così sicuramente abbiamo più chance di vincere”. Poi prosegue: “Se si può fare meglio? Penso di sì, certo siamo ancora all'inizio e dobbiamo migliorare. L'anno scorso abbiamo dimostrato tanta qualità, in estate sono arrivati giocatori importanti, abbiamo una rosa più forte”. Chiosa finale sul dualismo con Badelj: “Ha fatto i Mondiali, ha giocato tanti anni alla Fiorentina, ha una bella carriera alle spalle e qualità. Se giocheremo insieme potrà cambiare qualcosa. Però io voglio stare in campo coi giocatori forti, lui è uno di quelli”.