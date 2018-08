MARIENFELD, 6 agosto 2018 – Secondo giorno in terra teutonica per la Lazio di Simone Inzaghi. Dopo la seduta di allenamento pomeridiana di ieri, i biancocelesti sono scesi nuovamente in campo nella mattinata di oggi. Il tecnico piacentino ha lavorato molto insieme al suo staff sulla fase difensiva e su quella offensiva, contrapponendo in diverse esercitazioni Wallace, Acerbi e Radu, la difesa titolare vista nelle ultime uscite, a Immobile, Luis Alberto e Milinkovic, l'indiscusso trio d'attacco della scorsa stagione. Si è lavorato sui movimenti, non si è lasciato nulla al caso. Dalle amichevoli sono arrivate buone indicazioni, anche se c'è ancora tanto da migliorare. Questa settimana a Marienfeld sarà decisiva, la partita col Napoli valida per l'esordio in campionato si avvicina, e bisognerà al più presto ritrovare la migliore condizione possibile, così come dichiarato anche dal preparatore atletico Fabio Ripert ai canali ufficiali della società: “Stiamo lavorando in particolare sull’intensità e sulla forza esplosiva: l’inizio del campionato si avvicina e ci stiamo preparando al meglio in vista della bellissima sfida che ci attende con il Napoli”. La Lazio vuole farsi trovare pronta, l'inizio sarà subito in salita.



Dall'infermeria arriva qualche buona notizia. Strakosha infatti è tornato ad allenarsi in gruppo. Qualche problema fisico alla schiena non gli ha permesso di esserci negli ultimi impegni amichevoli. Problemi che però sembrano essere stati superati. Il portiere albanese si è allenato regolarmente con Grigioni e Zappalà, e si farà trovare pronto per la prima di campionato. Recuperati anche Marusic e Immobile, l'unico ancora ai box rimane Valon Berisha, che sta svolgendo dei differenziati e ne avrà ancora per qualche giorno. Qualche problemino anche per Alessandro Murgia, che è entrato in campo con una vistosa fasciatura alla mano. Si teme una frattura ad un dito, per questo la sua permanenza a Marienfeld rimane da valutare. Potrebbe tornare a Roma in anticipo per curarsi. Domani Inzaghi concederà anche un momento di svago ai suoi, che potranno sfidarsi sui go kart, grazie alla presenza dell'autodromo Kartbahn Harsewinkel, a soli dieci minuti di pullman dall'hotel Klosterpforte dove alloggiano i biancocelesti. In settimana invece potrebbe andare in scena una partita con una squadra locale, mentre il 12 agosto, a chiusura del ritiro, la Lazio si sposterà ad Essen per affrontare in amichevole il Borussia Dortmund.