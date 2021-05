Roma, 27 maggio 2021 - Simone Inzaghi non sarà più l'allenatore della Lazio: fino a ieri la sensazione era quella del rinnovo dopo l'uscita con tanto di clacson suonato dopo l'incontro con Claudio Lotito, e invece la corte dell'Inter ha fatto la differenza, al punto che l'allenatore ha comunicato la sua decisione definitiva sia al presidente che ai propri tifosi il suo definitivo addio.

Il messaggio di Inzaghi

Una volta presa la sua decisione Inzaghi ha scritto una lettera d'addio in cui ha fatto chiaro che non sarà più l'allenatore della Lazio. "Con grande emozione voglio informarvi che il 30 giugno si concluderà la mia meravigliosa avventura con la Lazio. Ringrazio la società, il presidente, i giocatori e i tifosi che mi hanno accompagnato in questi splendidi 22 anni da giocatore e da allenatore. Abbiamo lottato e vinto insieme. Questi colori sono e resteranno per sempre nel mio cuore: il bianco e il celeste saranno per sempre parte della mia anima" le sue parole.

La risposta di Lotito

Una decisione che non è stata presa bene dal presidente Claudio Lotito che ha puntualizzato così. "Sono rimasto deluso sul piano personale. Ha cambiato idea dalla sera alla mattina. Il contratto era pronto, io lo avevo firmato. Lui doveva raggiungere il segretario Calveri per sottoscriverlo a sua volta e invece non si è mai presentato. Mi ha detto che ci ha dormito sopra e ha maturato questa convinzione. Siamo stati sette ore insieme, abbiamo trovato l'accordo. Ci siamo anche dati la mano. Mi ha raccontato che non aveva più stimoli, che non sarebbe stato in grado di dare la carica giusta ai giocatori. Quando una persona ti dice così, come fai a pensare di tenerlo? Certo, se me lo avesse detto la sera precedente non avrei fatto preparare l'accordo da firmare" ha detto il presidente biancoceleste.

