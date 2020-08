Roma, 14 agosto 2020- La Lazio e Simone Inzaghi ancora insieme, almeno per i prossimi due anni: è questa la volontà dei biancocelesti che stanno lavorando per presentare all'allenatore il rinnovo del contratto, da presentargli nel corso del ritiro estivo della squadra ad Auronzo. Attualmente Inzaghi si gode le vacanze assieme alla sua famiglia, ma Lotito è già pronto a incontrarlo per decidere insieme quale sarà il suo futuro. Il contratto in corso scadrà alla fine della prossima stagione e la Lazio è intenzionata a proporgli un prolungamento di almeno due anni, facendo così slittare la scadenza al 2023, con opzione anche per la stagione successiva. Ma non è tutto, perché assieme alla firma potrebbe arrivare un aumento di stipendio che porterebbe il suo ingaggio a 3 milioni di euro a stagione più bonus, con un incremento di circa un milione rispetto a quello percepito fino a oggi.

Il piano per convincere Inzaghi a restare in biancoceleste è pronto, ma per conoscere l'esito dell'incontro fra le due parti dovremo aspettare almeno il 23 agosto, giorno in cui la squadra si rincontrerà per prepararsi in vista della prossima stagione.