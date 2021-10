Milano, 15 ottobre 2021 – Simone Inzaghi torna a Roma, all’Olimpico dove per anni ha guidato dalla panchina quella Lazio che domani sera, alle 18, cercherà di battere con la sua Inter. La sfida tra biancocelesti e nerazzurri è di quelle importanti, perché da un lato la squadra di Sarri deve riprendere la marcia dopo la brutta sconfitta di Bologna, dall’altro l’Inter di Inzaghi cercherà di tenere il ritmo delle rivali per lo Scudetto.

Probabili formazioni

Per Maurizio Sarri ci sarà l’importantissimo rientro di Ciro Immobile, assente a Bologna, in un tridente completato da Anderson e Pedro. Mediana classica con Milinkovic, Leiva e Pedro, mentre in difesa Patric dovrebbe sostituire lo squalificato Acerbi per far coppia con Luiz Felipe. Hysaj e Marusic terzini. Inzaghi schiererà i titolarissimi, partendo dal muro difensivo composto da Skriniar, de Vrij e Bastoni, a centrocampo esterni con Darmian e Perisic, in mezzo Brozovic in regia, Calhanoglu e Barella ai lati. In avanti Lautaro Martinez, in gol anche in nazionale, in coppia con Edin Dzeko.



LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri.

INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

Orari tv

La partita si giocherà sabato 16 ottobre allo stadio Olimpico di Roma con calcio d’inizio alle ore 18.00. La diretta tv sarà in esclusiva su Dazn, visibile su app sia da mobile che su smart tv, con telecronaca affidata a Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.



