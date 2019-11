Roma, 1 novembre 2019 – A suon di gol sta riscrivendo la storia recente della Lazio. Ciro Immobile è ormai a un passo dalla tripla cifra di gol segnati in maglia biancoceleste. Ben 99 quelli segnati a referto e chissà che già contro il Milan non possa tagliare l’ambito traguardo. Scala classifiche “all time” e trascina la Lazio, alla quale però manca ancora qualcosa per fare il definitivo salto di qualità: “Manca la continuità dei risultati, nello stare in partita con la testa sempre al 100%, ogni tanto abbiamo dei vuoti. Se vogliamo essere una squadra matura, tosta, che vuole vincere, questo non deve succedere. Ci manca solo questo, perché dal punto di vista qualitativo siamo una squadra sulla quale non si può dire niente. Quando uno ha voglia di giocare, la gente si diverte", ha dichiarato Immobile in un’intervista rilasciata a Sky.



Tanti i desideri da realizzare e gli obiettivi da raggiungere: "Mi piacerebbe lavorare per lottare e arrivare in Champions. Le squadre sono queste: ci siamo noi, la Roma, il Napoli, l'Atalanta. Ci giochiamo il quarto posto. Poi, mi piacerebbe andare avanti in Europa League, è una competizione che mi affascina”. Poi su Inzaghi, quasi un fratello maggiore per Immobile, arrivato a Roma con la pesante eredità lasciata da Klose: “Ha costruito una squadra su di me. Siamo cresciuti insieme: lui come allenatore, io come calciatore. Ho finito la maturazione e lui sta cambiando tantissimo da quando abbiamo iniziato. Questo è il quarto anno che lavoriamo insieme e sta crescendo proprio come allenatore. Entra nella testa dei giocatori, si preoccupa del gruppo. Vuole sapere se le cose vanno male, quali sono le cose da migliorare. Poi, lui, essendo giovane, ci riesce molto di più rispetto a un allenatore più maturo. Chiosa finale sul razzismo: “Non c'è mai storia quando si parla di razzismo. Questi dovrebbero essere tempi superati e invece, purtroppo no, non è così. Non bisogna però condannare tutti, perché noi dal campo, magari, sentiamo 10 persone, che ne rovinano 50mila. È difficile estirpare quei pochi individui”.









© Riproduzione riservata