Lazio, Immobile scalpita: contro la Juventus in campo titolare?

Roma 6 aprile 2023 - Si è svolto oggi a Formello il penultimo allenamento in preparazione del big match di sabato contro la Juventus. Sarri ha proseguito con le prove tattiche, che proseguiranno nella rifinitura di domani. Al momento il tecnico toscano è a caccia di possibili indicazioni che possano decidere i due ballottaggi all'interno della sua formazione. Il primo è in attacco tra due dei leader carismatici della squadra: Pedro e capitan Immobile. Il bomber di Torre Annunziata freme e vuole tornare protagonista nell'incontro dello Stadio Olimpico di fronte alla squadra di Allegri, con i bianconeri che stanno mettendo in atto una furibonda rimonta dopo il -15 in classifica per la condanna nell'inchiesta delle plusvalenze fittizie. Nella giornata di oggi Felipe Anderson ha agito sull'out di destra, indizio importante sul possibile impiego del capitano biancoceleste a scapito proprio dell'attaccante ex Barcellona. Pedro resterà comunque una potenziale risorsa da usare a gara in corsa, vista anche la propensione dello spagnolo a segnare gol dal peso specifico elevato.

L'altro ballottaggio in casa Lazio riguarda il vertice basso del centrocampo. Sistemati i rapporti con Luis Alberto e Milinkovic-Savic, con il tecnico che ha incontrato le due stelle del centrocampo biancoceleste, distendendo gli animi per averli al meglio in questa volata conclusiva, ora resta da decidere chi sarà al loro fianco contro la Juventus. Cataldi e Vecino si giocano il posto, con il sudamericano che appare leggermente avvantaggiato, nonostante le grandi prestazioni dell'italiano sia nel derby, sia a Monza. Sarà una decisione last minute, con ogni minimo dettaglio che potrebbe fare la differenza.

Il resto della formazione non appare in dubbio, nonostante Sarri potrà contare su tutti gli effettivi, avendo completamente svuotato l'infermeria, si affiderà ai giocatori che fin qui lo hanno portato al secondo posto solitario. Davanti a Provedel ci sarà il duo composto da Romagnoli e Casale, con il rientrante Marusic a destra, mentre Hysaj occuperà la fascia sinistra. A centrocampo Luis Alberto e Milinkovic-Savic spalleggeranno uno tra Vecino e Cataldi, mentre Felipe Anderson e Zaccagni completeranno il tridente insieme a uno tra Immobile e Pedro.

Cancellieri possibile chiave per arrivare a Berardi

Non solo gli allenamenti a Formello, la Lazio lavora anche in sede di mercato, preparando le strategie e le mosse per potenziare la rosa in estate. Al momento Sarri avrebbe chiesto a Lotito un esterno di altissimo livello per completare il reparto, così da poterlo affiancare a Felipe Anderson, Mattia Zaccagni e Pedro, se quest'ultimo dovesse rinnovare. La pista più accreditata al momento è quella che porta a Domenico Berardi. Conoscendo il valore del giocatore e la società, il Sassuolo, che non fa mai sconti quando si tratta dei propri gioiellini, Lotito potrebbe provare ad accontentare il tecnico, puntando a delle contropartite tecniche. Una di queste potrebbe essere rappresentata da Matteo Cancellieri. Il giocatore ha bisogno di rodaggio, Sarri non lo giudica ancora pronto per giocare a questi livelli e in neroverde potrebbe trovare la sua dimensione, per crescere ed eventualmente ritentare in futuro la scalata al più alto livello possibile. I neroverdi lo avevano cercato la scorsa estate e questo potrebbe portare a uno sconto importante per il cartellino di Berardi.

Non ci sono però solo gli attaccanti nelle idee di mercato biancocelesti. Lotito e Sarri stanno valutando il riscatto di Luca Pellegrini, arrivato in prestito a gennaio dalla Juventus, avversaria sabato prossimo. In occasione del match dell'Olimpico i vertici del club laziale potrebbero tentare uno sconto per provare a trattenere il ragazzo. Il tecnico ha stima e fiducia nelle capacità del terzino, ma i 15 milioni da pagare con saldo quinquennale sono considerati troppi e il presidente della Lazio punta a uno sconto per poter vestire nuovamente di biancoceleste il classe '99.

Si fa sempre più complicato invece il rinnovo del bomber argentino Luka Romero. L'agente del ragazzo chiede cinque milioni di commissione per firmare il nuovo accordo, una cifra troppo alta che il club non appare disposto a pagare. Se il procuratore del sudamericano non dovesse abbassare le aspettative ecco che il rinnovo del contratto potrebbe saltare e il giocatore lasciato andare.