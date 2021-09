Roma, 7 settembre 2021 - La sosta nazionali di settembre porta un'altra brutta notizia a Ciro Immobile: un fastidio muscolare gli negherà di giocare contro la Lituania e con ogni probabilità anche la sfida con il Milan. L'attaccante biancoceleste ha abbandonato il ritiro di Coverciano e verrà monitorato dallo staff medico della Lazio una volta arrivato a Roma.

L'infortunio di Immobile

È un affaticamento muscolare il problema che ha costretto Immobile a lasciare il raduno della nazionale. Adesso dovrà essere sottoposto ad accertamenti quotidiani per tornare in campo il prima possibile, considerando anche che la Lazio dopo l'impegno di questo weekend avrà immediatamente un infrasettimanale di Europa League, dove comincerà il girone. Immobile ha attraversato dei giorni complicati in cui è stato criticato da alcuni tifosi per le prove offerte in nazionale, e avrebbe avuto voglia di riscattarsi nel match con la Lituania, ma invece dovrà tenersi queste sensazioni di rivalsa in azzurro per la prossima sosta, dove l'Italia si giocherà la Nations League.

Le alternative per la Lazio

La Lazio dovrà dunque cercare delle alternative davanti nel caso Immobile non fosse disponibile. Muriqi è la soluzione più immediata: è l'unico centravanti di ricambio visto l'addio di Caicedo e come ruolo è il giocatore più indiziato per cambiare Immobile. Attenzione anche però alla soluzione Felipe Anderson, che potrebbe scalare in mezzo con Zaccagni pronto a esordire da titolare sulla fascia destra.

Leggi anche - Rinviate due partite in Liga