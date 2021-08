Roma, 2 agosto 2021 - Il momento di Ciro Immobile è arrivato: l'attaccante Campione d'Europa con l'Italia a Euro 2020 torna a disposizione della Lazio in vista della nuova stagione. Con Maurizio Sarri ha avuto modo di postare una foto sui social e a breve potrà svolgere il suo primo allenamento nel centro sportivo di Formello dove la squadra è rientrata al termine del ritiro di Auronzo di Cadore.

Torna Immobile

Fin qui il precampionato della Lazio è stato abbastanza soddisfacente, anche se condizionato dal lento sviluppo di gioco nel passare da un sistema di gioco a un altro completamente diverso, ma è chiaro che con il rientro di Immobile tutto cambierà. Avere il centravanti titolare renderà il lavoro più facile a Maurizio Sarri, che potrà applicare i suoi schemi con un attaccante di livello superiore rispetto a quello dei suoi colleghi che solitamente fungono da suoi rincalzi. Forte del titolo europeo, arriva anche con un palmarès ricco e le grandi motivazioni di voler restare ad altissimi livelli: durante l'esperienza in nazionale a volte è stato messo in discussione, ma il suo percorso porta comunque in dote due gol al cammino azzurro.

Lazio al completo

Con Immobile la squadra di fatto può considerarsi al completo: Sarri può lavorare con i migliori interpreti a disposizione, dopo aver avuto come punta di riferimento Muriqi che ben si è disimpegnato nelle prime uscite stagionali. Il kosovaro sarà la sua prima alternativa per tutto l'anno, tanto da averlo già confermato in risposta a chi lo voleva vedere tornare in Turchia secondo alcune voci di mercato. Adesso Sarri potrà ultimare i suoi schemi, con Luis Alberto e Milinkovic che nelle nuovi vesti in questo centrocampo rinnovato, dovranno cercare di servire al meglio il loro centravanti di riferimento, tornato dalle meritate vacanze post Europeo.

