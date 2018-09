Roma, 9 settembre 2018 – La Lazio e Ciro Immobile ancora insieme. Un matrimonio che in due anni ha già fruttato 68 reti, e che sembra destinato ad essere ancora ricco di soddisfazioni ed emozioni. L'attaccante biancoceleste infatti, avrebbe definitivamente trovato l'accordo con la società capitolina per il rinnovo fino al 2023. Prolungamento di un anno quindi, e adeguamento sostanziale dell'ingaggio. In questo modo infatti, il capocannoniere della scorsa Serie A (e anche dell'Europa League), arriverà a percepire una cifra intorno ai 3,5 milioni di euro comprensiva di bonus facilmente raggiungibili. Una proposta questa che ha convinto anche l'entourage del giocatore, e un'operazione fortemente voluta dal presidente Lotito, voglioso di premiare il suo bomber. In estate infatti, erano arrivati alcuni campanelli di allarme, con alcuni top club, in particolare il Milan, pronti a fare un'offerta per strapparlo alla Lazio. Secche però le risposte da Formello, con tutte le proposte che sono state rispedite al mittente. Ora l'attaccante è impegnato con la Nazionale, con cui domani scenderà in campo in Nations League contro il Portogallo, poi al suo rientro arriverà la firma. L'annuncio ufficiale è ormai soltanto una formalità, Immobile e la Lazio sono pronti a proseguire ancora insieme.



BERISHA – Chi invece è fresco di firma con la Lazio è Valon Berisha. Arrivato dal Salisburgo in estate, il centrocampista kosovaro però, non è ancora riuscito a mostrarsi ai suoi nuovi tifosi, complice un infortunio che lo tiene fermo da un mese e mezzo. Sta lavorando a parte da tempo, ma martedì, al rientro dalle 48 ore di riposo concesse da Simone Inzaghi, spera di riaggregarsi finalmente al gruppo. Il messaggio sulle sue condizioni, l'ha affidato direttamente ai social: "Tutto il giorno tutti i giorni, per ritornare!", le parole dell'ex Salisburgo, che vuole riuscire a strappare in extremis una convocazione per la sfida contro l'Empoli in programma il 16 settembre.