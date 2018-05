Roma, 17 maggio 2018 – Si va verso il tutto esaurito per quella che probabilmente sarà per Lazio e Inter la partita più importante dell'anno. Per la sfida di domenica sera tra le due compagini, che si giocano l'accesso alla prossima Champions League, l'Olimpico si popolerà di oltre 65.000 spettatori. La soglia è stata superata, e i biglietti disponibili sono ormai pochissimi. Circa 400 quelli rimasti in Montemario, gli ultimi per non lasciarsi sfuggire l'occasione di assistere al match. L'attesa è però grande non solo per i tifosi, ma anche per i giocatori delle due società. I biancocelesti quest'oggi si sono allenati nella tarda mattinata, con Inzaghi che ha mandato in scena una partitella amichevole contro la Primavera per testare i suoi ragazzi. Le situazioni da valutare rimangono ancora tante. I segnali più positivi arrivano da Immobile. L'attaccante partenopeo, dopo aver svolto un differenziato durante il primo tempo del test in famiglia, ha provato dei tiri in porta nell'intervallo, ed è stato poi schierato in campo nella seconda frazione. In coppia con Nani, Immobile è anche andato a rete, salvo poi abbandonare il terreno di gioco per un pestone ricevuto in uno scontro. Niente di preoccupante, ma rischiare in questo momento sarebbe stato inutile.



Sarà sicuramente tra i convocati anche Jordan Lukaku, che dopo due giorni di differenziato ha svolto l'allenamento con la squadra prendendo parte anche alla partitella. Più indietro invece Marco Parolo, che ha continuato il suo lavoro personalizzato. Tra domani e dopodomani se ne saprà di più sulle sue condizioni. In campo non si vede naturalmente Luis Alberto, le cui possibilità di recupero sono vicine allo zero. Riposo per Caceres e anche per Lucas Leiva, mai in gruppo in questa settimana. Nessun problema fisico per entrambi, ma solo qualche ora in più per ricaricare le pile in vista di domenica. Da capire infine chi Inzaghi deciderà di schierare in difesa. Tutto dipenderà da Stefan de Vrij, che nelle prossime ore avrà un colloquio decisivo con il tecnico piacentino. L'olandese, promesso sposo proprio dell'Inter, viaggia verso l'esclusione, ma solo le prossime ore daranno delle risposte certe. Quest'oggi è stato provato insieme a Bastos e Radu nel primo tempo, mentre nella seconda frazione in campo sono scesi Wallace, Luiz Felipe e Basta.