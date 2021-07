Roma, 8 luglio 2021 - Il calciomercato della Lazio prende improvvisamente vita: dopo la chiusura per il ritorno di Felipe Anderson, arriva anche Elseid Hysaj. L'albanese era seguito da tempo, ma alla fine è riuscito a trovare l'accordo e ha già svolto le visite mediche con il club.

Hysaj in arrivo

Elseid Hysaj ha svolto due sessioni di visite mediche tra Formello e clinica Paideia ed è pronto a mettere la firma sul contratto. I biancocelesti lo hanno acquistato da svincolato dopo che la sua avventura con il Napoli si era conclusa al termine del contratto che aveva firmato fino a giugno 2021. L'obiettivo è quello di riuscire a partire già nel weekend in ritiro con la squadra, cosa ampiamente fattibile dato che ci sono alcuni giorni cuscinetto in cui poter sistemare tutte le formalità.

Il ritrovo con Sarri

Hysaj è stata una delle richieste esplicite di Maurizio Sarri, che lo ha già allenato a Empoli e Napoli. Con lui va a risolvere il problema dei terzini, ruolo completamente scoperto dopo anni di difesa a tre. Sarà per ora un jolly per giocare sia a sinistra che a destra, ma prima di capire in quale fascia andrà a collocarsi, bisognerà capire quali saranno le partenze: a oggi, con Marusic e Lazzari utilizzabili a destra, è più plausibile vederlo a sinistra sul piede debole.

