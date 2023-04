La Lazio è la squadra con più bomber d'Italia: il ‘Sarrismo’ fa fare gol a tutti

Roma 11 aprile 2023 - La Lazio è molto di più di una difesa ermetica, capace di sigillare la propria porta. Il record per numero di reti inviolate in campionato infatti non è fin qui l'unica statistica in cui i biancocelesti di Maurizio Sarri comandano la Serie A. Grazie a turno ai gol di Immobile, Zaccagni, Felipe Anderson, Luis Alberto, Milinkovic-Savic e Pedro, la squadra dell'Aquila scudata è l'unica nella Lega italiana ad avere sei giocatori con più di quattro gol segnati.

Il tecnico toscano ha trasformato tanti potenziali finalizzatori in una macchina da gol, capace di cambiare i marcatori, ma di giungere sempre al medesimo risultato. Il giocatore che ha fatto il più evidente salto di qualità in termini di rendimento sotto porta è senza dubbio Mattia Zaccagni. L'ex Hellas Verona, grazie al gol contro la Juventus ha sfondato per la prima volta il muro della doppia cifra, arrivando a 10 reti in campionato. L'esterno fin qui si sta affermando come il miglior marcatore italiano della Serie A.

Dopo un lungo digiuno, con due gol in due partite contro Monza e Juventus, Milinkovic-Savic ha raggiunto quota 6, mentre il suo compagno di reparto Luis Alberto è fermo a quota 5. Sei sono i centri realizzati anche da Felipe Anderson, che ha saputo rendere con costanza nonostante i continui spostamenti in campo da ala a falso nueve. Pedro invece, proprio come a Barcellona, resta tra i più decisivi e vanta 4 gol e 4 assist che hanno quasi sempre portato punti ai biancocelesti.

Solo la Juventus tra le altre squadre del campionato italiano si avvicina al primato biancoceleste, con 5 giocatori ad aver realizzato almeno quattro marcature in campionato. Staccate invece Milan, Sassuolo, Bologna, Udinese e Fiorentina ferme a 4 uomini con questo numero minimo di reti realizzate. In Europa a comandare in questo campo statistico è il Bayern Monaco, che grazie alla sua rosa ricca di campioni, può contare su ben 9 goleador da 4 o più reti fatte. Nonostante la macchina da gol che è Erling Haaland, segue il Manchester City con 8, davanti a Real Madrid e Borussia Dortmund 7. Poi c’è la Lazio in quinta posizione a quota 6, insieme a Barcellona, Arsenal, Brighton, Wolfsburg e Tolosa.

Torna di moda Pinamonti, nuovo nome per il centrocampo?

Continuano in maniera sempre più insistenti le voci di mercato attorno all'ambiente biancoceleste. La squadra di Lotito al momento non ha certezze su chi sarà il nuovo direttore sportivo o se alla fine resterà Igli Tare, ma visti i risultati dalla parte di Sarri, il tecnico comincia a puntare il dito su alcuni giocatori che vorrebbe nella Lazio del prossimo anno. Nelle ultime ore si è fatta più forte la pista che porta ad Andrea Pinamonti come futuro vice-Immobile. L'attaccante ha lo stesso procuratore di Luca Pellegrini e gode dell'apprezzamento del tecnico toscano, che vorrebbe più giocatori italiani, per ridurre i tempi di ambientamento e renderli pedine utilizzabili fin da subito. L'agente dell'attaccante del Sassuolo quasi sicuramente passerà da Formello per discutere dell'eventuale permanenza di Pellegrini in biancoceleste e il tema Pinamonti potrebbe essere discusso per sondare la pista. Nel frattempo Tare sta valutando possibili alternative, nonostante il futuro incerto in casa laziale.

Non c'è solo l'attacco però nei pensieri degli uomini mercato biancocelesti. In attesa di conoscere se Luis Alberto e Milinkovic-Savic decideranno di rinnovare o meno il proprio contratto, la Lazio sta cominciando a valutare possibili sostituti, nel caso dovesse perdere due pedine così importanti per la propria squadra. Oltre ai nomi già accostati in precedenza come Ferguson del Bologna, Clasie dell'AZ Alkmaar, Gagliardini dall'Inter come possibile innesto a parametro zero e i due talenti dell'Empoli, Fazzini e Baldanzi, se ne aggiunge uno nuovo: quello di Uribe. Il centrocampista colombiano è attualmente in forza al Porto, maglia che veste dal 2019 e con cui ha raccolto oltre 150 presenze e segnato 14 gol e ha il contratto in scadenza a giugno: un innesto d'esperienza a parametro zero, per conservare risorse in vista di altre operazioni.