Roma, 30 aprile 2021 - La Lazio si avvicina alla partita col Genoa, sfida chiave per la rincorsa Champions che è tornata vivissima in ambito biancoceleste dopo il successo nell'ultima partita contro il Milan. L'avversario però è ancora impegnato nella lotta salvezza, soprattutto per via dell'exploit del Cagliari che con 9 punti nelle ultime tre gare ha rimesso in discussione tutta la questione che riguarda l'ultima squadra che lascerà la Serie A, visto che i destini di Parma e Crotone sembrano già segnati

Ballardini ritrova la Lazio

Davide Ballardini ritrova la sua ex squadra: già gli è capitato diverse volte in questi undici anni di incontrare da avversario il club che gli ha dato l'occasione più prestigiosa della sua carriera, dove però non è riuscito a fare bene come nelle sue avventure genoane. L'allenatore del Genoa ha parlato della Lazio come un avversario difficilissimo da incontrare in questo momento di grande necessità di punti. "La rosa della Lazio è straordinariamente forte: sono dotati di grande fisicità e di tanta qualità. La loro è una squadra solida. Pensare che solo uno o due dei lori calciatori possano rappresentare per noi i pericoli maggiori, è ingeneroso nei confronti dei loro compagni di squadra. Hanno dei giocatori forti in ogni reparto" le sue parole nella conferenza che è stata insolitamente anticipata all'anti-vigilia del match.

Lazio-Genoa, sfida dal doppio obiettivo

Nelle dichiarazioni di Ballardini c'è stato anche spazio sul tema delle motivazioni di questo match, tra chi punta alla Champions e chi invece deve guardarsi le spalle. "La Lazio ha ambizioni e sanno di poter competere fino all'ultimo per un posto in Champions League. Il loro è un obiettivo importante tanto quanto il nostro" ha detto a riguardo. Questa sfida per lui sarà sempre particolare, anche per potersi prendere la rivincita di quell'annata sfortunata in cui non è riuscito a confermare quanto di buono fatto in altre esperienze.

Leggi anche - Le probabili formazioni del turno di Serie A