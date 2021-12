Roma, 16 dicembre 2021 - Penultimo turno di campionato in Serie A per quanto riguarda il 2021: ad aprire lo scenario nell'ultimo weekend dell'anno solare di A (l'ultimo turno infatti si giocherà tra martedì e mercoledì) saranno Lazio e Genoa, in un anticipo nell'inedito orario delle 18.30 del venerdì. Punti pesantissimi in palio tra squadre che devono recuperare posizioni: i biancocelesti al momento fuori dalla zona europea e i rossoblu addirittura in piena zona retrocessione.

Le probabili formazioni

Sarri dovrà fare i conti con l'assenza quasi certa di Ciro Immobile: l'attaccante biancoceleste non sta bene e dovrebbe saltare il turno, lasciando così un'altra volta il proprio allenatore con il dubbio tra l'utilizzo di un centravanti vero che però non lo convince come Muriqi, o se scegliere Pedro in posizione centrale, snaturandolo nel ruolo in campo. Con Zaccagni in forma è probabile che l'opzione sia proprio quello dello spagnolo, a quel punto supportato dall'ex Verona e da Felipe Anderson in attacco. L'altro ballottaggio è a centrocampo con Basic che insidia Luis Alberto.

Nel Genoa invece consueto schema a tre dietro, con possibile novità a centrocampo dove Badelj e Sturaro saranno assieme a Hernani. In attacco Pandev e Destro coppia titolare favorita dopo che Shevchenko ha utilizzato spesso Ekuban e Bianchi come prime opzioni.

Lazio (4-3-3) Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Zaccagni, Pedro, Felipe Anderson

Genoa (3-5-2) Sirigu; Biraschi, Vasquez, Criscito; Sabelli, Sturaro, Badelj, Hernani, Ghigiolne; Pandev, Destro.

Orari tv

La partita sarà i diretta dalle re 18.30 e sarà visibile su Dazn attraverso tutti i dispositivi che supportano l'applicazione, quindi pc, smartphone, smart tv e tablet.

