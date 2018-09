Roma, 22 settembre 2018 – Dopo le tre vittorie consecutive di misura, contro Frosinone ed Empoli in campionato e con l'Apollon Limassol in Europa League, la Lazio si prepara per la sfida dell'Olimpico contro il Genoa. Giorno di vigilia e di conferenza stampa per il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi, che ha così presentato la gara a 24 ore dal fischio d'inizio del match: "Abbiamo ottenuto tre vittorie di misura molto importanti, venivamo da due ko. I ragazzi sono stati bravi, abbiamo ricevuto qualche critica dopo Napoli e Juve, stiamo cercando di crescere. L'anno scorso si diceva che non fossimo in grado di soffrire, ora stiamo facendo bene sotto questo punto di vista. Certo, dobbiamo crescere. Domani sarà veramente importante". Tra i calciatori più attesi che ancora non hanno brillato, c'è sicuramente Milinkovic-Savic, al centro di numerose voci di mercato in estate: “Ha perso la preparazione, è tornato in gruppo il 2 agosto. È un ragazzo sensibile, probabilmente ha sentito qualche critica piovuta addosso dall'ambiente, lo vedo migliorato. Sa di avere grandissima fiducia, a breve tornerà a fare la differenza".



Una Lazio sfortunata in questo inizio di stagione sotto il profilo degli infortuni: "Devo valutare bene le condizioni dei giocatori, per la formazione devo fare delle valutazioni, abbiamo lavorato solo ieri parzialmente. Oggi il gruppo sarà a ranghi completi, avrò delle defezioni, probabilmente non ci sarà nemmeno Radu oltre agli infortunati Berisha, Luiz Felipe e Lukaku. Schiererò la formazione migliore per il Genoa, affrontiamo e pensiamo di partita in partita". Chiosa finale sugli avversari di domani: "Conosciamo il Genoa, abbiamo pagato dazio in casa l'anno scorso, non meritavamo quella sconfitta, ma abbiamo perso tre punti importantissimi. Sono ben allenati e organizzati, dovremo essere feroci, lucidi e forti nei contrasti. Non avremo molti spazi per le nostre giocate. Piatek è in continua crescita, è il tipico giocatore da area di rigore, forte di testa. Sarà un osservato speciale come Pandev".



VALERIO DE BENEDETTI