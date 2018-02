ROMA, 3 febbraio 2017 – Sabato di anti-vigilia per la Lazio di Simone Inzaghi, che quest'oggi si è ritrovata al centro sportivo di Formello per preparare la sfida di lunedì all'Olimpico contro il Genoa. Per la gara con i liguri, in programma alle 20.45, il tecnico biancoceleste dovrà fare a meno di Lulic e Milinkovic-Savic squalificati. Arrivano buone notizie invece dall'iinfermeria. De Vrij infatti si è allenato in campo con la squadra, e sembra potercela fare. Si riprenderà il posto al centro della difesa, con Radu e uno fra Wallace e Caceres a completare il terzetto difensivo. In porta confermato Strakosha, mentre i dubbi più grandi riguardano il centrocampo. Luis Alberto molto probabilmente verrà indietreggiato di qualche metro e giocherà da mezzala, al fianco di Lucas Leiva, e di uno fra Parolo e Murgia. Il centrocampista azzurro è in vantaggio, ma il giovane classe '96 spera in una chance dal primo minuto. Gli esterni senza dubbio saranno Marusic sulla destra e Lukaku sulla sinistra. Davanti Immobile, che sarà fiancheggiato da uno fra Felipe Anderson e Nani. Il ballottaggio fra i due verrà sciolto solamente nella rifinitura di domani. L'unico infortunato rimane Di Gennaro, che ne avrà ancora per qualche giorno.



DIACONALE - Tanti impegni ravvicinati, e un tour de force da superare al meglio per raggiungere gli obiettivi prefissati. La Lazio sogna in grande, ma per farlo la società, attraverso il portavoce Arturo Diaconale, ha chiamato a raccolta i propri tifosi: "Cari tifosi laziali, ci aspetta un mese importante, decisivo, per i molteplici impegni che avremo in campionato e nelle coppe. A cominciare da Lazio-Genoa - scrive Diaconale - Restiamo uniti e vicini a Inzaghi e alla squadra”. Genoa, poi Napoli, la Steaua Bucarest in Europa League, e il Milan per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, i prossimi impegni dei biancocelesti. Il messaggio della società è chiaro, solo uniti si può andare avanti.