Roma, 7 dicembre 2021 - La fase a gironi di Europa League giunge al termine e la Lazio nell'ultimo turno avrà l'occasione di andarsi a prendere il primo posto: con la qualificazione già ottenuta nella giornata scorsa, l'unico obiettivo diventa quello di strappare il pass direttamente per gli ottavi senza passare per gli spareggi. Per farlo sarà necessario battere il Galatasaray all'Olimpico, visto che in caso di pareggio sarebbero i turchi a passare per primi, con i biancocelesti relegati al secondo posto.

Probabili formazioni

Sarri va a giocarsi la partita con la miglior formazione possibile: Strakosha dovrebbe rimanere in porta senza lo switch con Pepe Reina, ma la novità più importante dovrebbe essere in attacco con Pedro in posizione di centravanti vista l'assenza di Ciro Immobile per infortunio. Zaccagni è l'indiziato principale per giocare sulla fascia anche vista l'ottima prestazione fornita nell'ultimo match contro la Sampdoria. A centrocampo Lucas Leiva dovrebbe ritornare titolare dopo le buone prestazioni di Cataldi.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni.



GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt; Kutlu, Antalyali; Morutan, Feghouli, Kerem Akturkoglu; Dervisoglu.

Orari tv

La partita sarà in diretta dalle ore 21 disponibile sia su Sky che su Dazn. Il match sarà dunque disponibile via satellite su Sky e in streaming attraverso Dazn, Sky Go e Now Tv su tutti i dispositivi che supportano le rispettive applicazioni. Lazio-Galatasaray sarà inoltre anche all'interno dei pacchetti diretta gol e zona gol nella sua fascia oraria.

