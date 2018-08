ROMA, 14 agosto 2018 – Seduta di allenamento mattutina per la Lazio di Simone Inzaghi che nella giornata di oggi si è ritrovata a Formello per cominciare a preparare la sfida di sabato contro il Napoli. Amichevoli terminate e quindi per i biancocelesti si comincia a fare sul serio. Il tecnico piacentino ha già in testa gran parte della formazione che scenderà in campo allo Stadio Olimpico. In porta è pienamente recuperato Strakosha, che ha risolto i suoi problemi alla schiena. Si giocherà con il 3-5-1-1 ormai collaudato. In difesa bisognerà decidere chi occuperà la postazione di centro-destra. Acerbi e Radu sono sicuri del posto, poi uno fra Wallace e Luiz Felipe completerà il terzetto. La Lazio dovrà fare a meno anche di Lulic e Leiva, squalificati. Il brasiliano verrà sostituito da Badelj, nonostante il croato sia apparso ancora un po' in ritardo di condizione, visto che ha ricominciato ad allenarsi solamente due settimane fa dopo le fatiche post-Mondiale. Al suo fianco Parolo e Milinkovic-Savic. Sulla destra è pronto Marusic, mentre sulla sinistra il ballottaggio è aperto. Durmisi e Caceres si giocano una maglia, con Inzaghi che li ha testati durante la partita col Borussia Dortmund. Davanti nessun dubbio sulla coppia titolare, formata da Luis Alberto e Immobile. Indisponibili Lukaku e Berisha, ancora alle prese con i rispettivi problemi fisici. Andrà in panchina invece Alessandro Murgia, che oggi è sceso regolarmente in campo dopo l'intervento alla mano, con un tutore.



BASTA: "PUNTIAMO ALLA CHAMPIONS" – Nella giornata di riposo concessa ieri, Dusan Basta ne ha approfittato per tornare ad Udine, città che lo ha ospitato per diversi anni. È con la maglia dell'Udinese infatti che l'esterno serbo si è conquistato le attenzioni della Lazio. In un'intervista Basta si è raccontato, parlando della stagione che verrà: “A Roma mi trovo molto bene e la Lazio è una grande società che ti segue ottimamente, speriamo quest’anno di fare meglio dello scorso campionato come ci chiede il mister Simone Inzaghi”. L'obiettivo dichiarato è la qualificazione in Champions League, solamente sfiorata lo scorso anno.