ROMA, 6 ottobre 2018 – Dopo le sconfitte dolorose contro Roma ed Eintracht Francoforte, la Lazio è chiamata a reagire nella gara di domani all'Olimpico contro la Fiorentina di Pioli. Un avversario ostico anche per il buon momento di forma che sta attraversando la squadra viola. Morale alle stelle da una parte, a terra dall'altra, anche se Simone Inzaghi non fa drammi in conferenza stampa: "Veniamo da due sconfitte avvenute in modo diverso. Del derby se n'è parlato e riparlato, a Francoforte la partita è stata condizionata dalle due espulsioni e da errori individuali che non devono accadere. Nessuno è soddisfatto. Venivamo però da cinque vittorie consecutive, in campionato siamo a 3 punti dalla seconda, in Europa League siamo secondi e abbiamo ancora la qualificazione nelle nostre mani. Ora dobbiamo reagire". Molto si è parlato anche della fase difensiva. Fu uno dei punti deboli della scorsa stagione, mentre sembrava essere migliorata in questo inizio di campionato. Nelle ultime due partite però, sono ben 7 le reti subite: “L'anno scorso abbiamo preso pochi gol su palla inattiva. Magari li abbiamo preso più perché attaccavamo e ci sbilanciavamo. Ora ne abbiamo presi un po' su calcio piazzato, sia nel derby, sia a Francoforte. Abbiamo analizzato le situazioni con i ragazzi, dobbiamo evitare di prendere queste reti, nelle ultime due partite ne abbiamo presi sette.



Poi su Milinkovic-Savic, fresco di rinnovo ma non ancora in perfette condizioni fisiche: “Se dopo il Genoa lo si esaltava, ora dopo due prestazioni negative ci sono state parecchie critiche. Ma va fatta un'analisi dettagliata, non vanno cercati singoli colpevoli dopo un ko. Conta soprattutto il gruppo, domani non voglio reazioni da Milinkovic o da Basta, un altro che è stato molto criticato. Voglio una risposta dall'intero gruppo. È ciò che fa la differenza e che fa vincere le partite". Chi invece è rientrato dall'infortunio e potrà dare una grande mano a Inzaghi, è Valon Berisha: "Ho sempre parlato tanto di gruppo in due anni e mezzo, in questa Serie A organizzata difficilmente un giocatore può fare la differenza. Ti può fare vincere una partita, alla lunga serve il gruppo e non il singolo. Berisha era in crescita, ero in dubbio se farlo giocare dall'inizio, mi dispiaceva farlo esordire in una situazione così, in 9 contro 11. È un ragazzo positivo, starebbe tutto il giorno a lavorare, è un acquisto ottimo, ci darà una mano". Infine conclude: “Fame e determinazione? Ci vogliono sempre, l'avevo detto dopo il derby che era mancato questo aspetto. Sicuramente serviranno fame e cattiveria, la Fiorentina farà di tutto per renderci difficile la giornata".