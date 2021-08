Roma, 15 agosto 2021 - Con l'amichevole contro il Sassuolo si è concluso il precampionato della Lazio ed è dunque tempo di bilanci prima che cominci il prossimo campionato di Serie A. Il focus va su Felipe Anderson, che si è presentato in ottima forma nella sua seconda esperienza biancoceleste, dove spera di essere ancora un valore aggiunto.

Felipe Anderson sorpresa

Al momento del suo arrivo c'erano delle perplessità sulla sua condizione fisica, soprattutto perché nelle ultime due stagioni tra Porto e West Ham non ha trovato lo spazio che desiderava. Tanti problemi fisici e pochi minuti hanno minato la figura di un esterno di altissimo livello che nonostante tante qualità a disposizione nel suo bagaglio tecnico, lasciava dei dubbi per quanto riguarda la condizione fisica. Ma trovandosi ancora in un'età di piena maturità si è umilmente messo a lavoro trovando in rapido tempo una condizione adatta a un campionato come la Serie A. Il suo precampionato è stato estremamente positivo, probabilmente al punto da renderlo il miglior giocatore che ha avuto Sarri a disposizione in queste settimane grazie a validissime prove nei test amichevoli, compresi anche dei gol.

Ora c'è la Serie A

La Lazio farà il suo esordio sabato prossimo alle ore 20.45 in casa dell'Empoli. Sarà un incontro suggestivo per Maurizio Sarri che da Empoli ha cominciato la sua scalata ad alti livelli dopo anni di gavetta, ma anche per Felipe Anderson stesso che dovrà concretizzare questi enormi progressi anche in partite con 3 punti in palio che cominceranno dal prossimo fine settimana.

