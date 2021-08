Roma, 24 agosto 2021 - Lazio e Genoa, destini incrociati di calciomercato. Il club ligure è uno di quelli più attivi in questi ultimi 7 giorni di mercato, tanto da voler chiudere addirittura tre colpi in entrata dopo l'esordio negativo in casa dell'Inter. Tutte trattative che direttamente o indirettamente riguardano anche la Lazio, che invece prenderà Basic e poi si muoverà a seconda delle uscite.

Doppio acquisto dalla Lazio

Il mercato che riguarda direttamente le due squadre è proprio sul fronte Genoa: i rossoblu stanno puntando due giocatori della Lazio, con buone possibilità di chiuderne almeno uno. Il giocatore più vicino è Fares, che ha già l'accordo con il club, ma deve ancora aspettare che le società si trovino per quanto riguarda formula e cifre. In ogni caso l'ex Spal sembra destinato a cambiare squadra e l'impressione è che l'affare si farà già entro il weekend, visto che nel sistema di Sarri non c'erano spazi per lui. L'altro nome è quello di Felipe Caicedo, che però appare più complicato: le cifre sono sicuramente più difficili da trattare, e prima c'è da risolvere la questione Destro che ancora non è stato ufficializzato dallo Spezia.

Maksimovic vicino al Genoa

Indirettamente invece il mercato di Lazio e Genoa si incrocia con Maksimovic. Il centrale difensivo ex Napoli, attualmente svincolato, era un possibile obiettivo di Maurizio Sarri, che l'ha allenato già a Napoli, ma è vicinissimo a trovare l'accordo con il Genoa, dove avrebbe la sicurezza di affrontare la stagione da titolare e anche un contratto di lunga durata molto invitante. La ricerca di un difensore per i biancocelesti potrebbe dunque dover virare su nomi nuovi, visto che anche su Ahmedodzic e Boateng non sembrano esserci miglioramenti.

Leggi anche - Tutte le trattative di oggi di calciomercato