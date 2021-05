Roma, 4 maggio 2021 - Cambi in vista per Simone Inzaghi in vista del prossimo turno con la Fiorentina: la squalifica di Fares porta alla ricerca di una soluzione alternativa sulla fascia sinistra. L'algerino ha giocato nelle ultime sei partite, anche se spesso solamente da subentrante e per la sua sostituzione ci sono due possibili alternative: Lulic e Marusic.

Lulic, la certezza

La soluzione più classica dovrebbe essere quella di Lulic: uno dei calciatori simbolo della squadra è un'autentica garanzia per giocare a tutta fascia sulla sinistra, soprattutto in gare delicate del genere in cui si va ad affrontare una squadra che ha estremo bisogno di punti come la Fiorentina, che ancora non ha messo al sicuro la propria permanenza in Serie A. Lulic ha giocato nelle ultime sei partite e viene da due gare consecutive da titolare con la fascia di capitano al braccio che testimoniano quanto sia in ripresa dopo i problemi fisici avuti in stagione.

Marusic, il jolly

L'alternativa è Adam Marusic, che quest'anno è stato la novità tattica di Simone Inzaghi. Il montenegrino ha giocato sia a tutta fascia che da terzo difensore centrale, dando una svolta più offensiva al sistema tattico. Con lui nei tre difesa la squadra ha assunto un atteggiamento decisamente più aggressivo, ma non è da escludere che possa tornare nel suo canonico ruolo di esterno a tutta fascia a sinistra. In quel caso ci sarebbe più copertura in difesa con la possibilità di mettere un marcatore puro su Ribery, che potrebbe mettere in difficoltà Marusic visto che partirebbe proprio sulla sua fascia.

