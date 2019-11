Roma, 4 novembre 2019 – Non c’è tempo per festeggiare la vittoria col Milan. La Lazio già in campo a Formello questo pomeriggio. Sorrisi e clima disteso, questa l’aria che si respira in casa biancoceleste dopo il successo di San Siro che ha permesso di agguantare il quarto posto. Una seduta di scarico in cui non si vedono Lukaku, Radu e Caicedo. Per i primi due dovrebbe trattarsi solamente di un riposo precauzionale, per il terzo invece, si parla di un problema alla clavicola. Esclusa la lussazione, l’ecuadoregno si è presentato in clinica Paideia quest’oggi per degli accertamenti. Verrà valutato nei prossimi giorni ma difficilmente ce la farà per il Celtic. Durante la seduta si è fermato anche Marusic, inizialmente in gruppo con i compagni, una notizia che costringerà agli straordinari Lazzari. Le notizie positive arrivano da Immobile, regolarmente in campo con i compagni. L’attaccante ha un’infiammazione al ginocchio che dovrà gestire nei prossimi giorni ma che non metterà in dubbio la sua presenza giovedì.



CORREA – Al termine della sfida vinta con il Milan a San Siro, l'autore della rete che ha deciso la gara, Joaquin Correa, ha così commentato la gara esprimendo tutta la sua emozione: "Oggi una bella serata dopo tanto tempo che non si vinceva qua. Stiamo lottando ogni partita, un risultato importante per tutti. Che Lazio è? Sicuramente più determinata e forse un po' più concreta. Guardiamo tutti nella stessa direzione, ma l'anno è ancora molto lungo, siamo all'inizio e dobbiamo continuare così. Il mister ci chiede di essere felici dentro il campo e di divertirci. Noi cerchiamo giocate importanti e spesso ci riescono bene, come nel caso dell'assist di Luis Alberto. Quanto è importante questo gol? Lo è per la squadra, per continuare a stare sul pezzo. Se avessimo pareggiato saremmo usciti delusi, abbiamo fatto noi la partita. Se questo è il mio anno? Io penso solo a migliorare ogni giorno, partita dopo partita. A volte le cose riescono altre no purtroppo. Sono consapevole di avere dei compagni fantastici che giocano un calcio bellissimo".





