Lazio, alla caccia del vice Immobile: Sarri chiede un profilo giovane

Roma, 16 marzo 2022- Rinforzare la difesa è l'obiettivo principale della Lazio per il prossimo mercato, ma nelle idee di Maurizio Sarri c'è anche un nuovo profilo da battezzare come vice di Ciro Immobile. Fin qui l'attaccante biancoceleste non ha ancora trovato un degno erede o qualcuno in grado di permettergli di rifiatare senza far perdere alla squadra brillantezza ed efficacia nel reparto più avanzato. Le idee sono tante, ma per l'estate potrebbe arrivare qualche giovane talento da coltivare a Formello.

Un ruolo delicato

Negli ultimi anni la Lazio non è stata fortunata nella ricerca di un centravanti di riserva. Muriqi non si è mai adattato all'ambiente, ha giocato poco e non è mai riuscito a incidere, mentre l'unico acquisto di gennaio, Jovane Cabral, non si è mai veramente inserito ed è difficile che possa convincere l'allenatore da qui alla fine della stagione, dato che al momento è completamente sparito dai radar. Nessuno è in grado di prendere il posto di Immobile e in caso di infortunio l'allenatore ha sempre dovuto trovare soluzioni di emergenza puntando su un falso 9. I centravanti che si sono alternati in panchina non hanno mai dato garanzie e per questo la prossima estate la Lazio vuole cambiare decisamente rotta.

Tanti nomi in ballo

Fin qui sono arrivati a Formello giocatori ancora da scoprire e che non avevano mai regalato particolari squilli. Nella mente di Sarri invece si delineano due profili giovani, con esperienza europea ma soprattutto in grado di prendersi responsabilità da titolari. Il primo è Botheim, attaccante che ha sfidato la Roma con il suo Bodo/Glimt ma che adesso gioca in Russia con la maglia del Krasnodar ed è quindi libero di trasferirsi liberamente in prestito secco per le norme temporanee istituite qualche settimana fa. Tra i profili che invece conoscono già il calcio italiano resta forte la pista che porta a Pinamonti, mentre più suggestivo è Sebastiano Esposito, in prestito al Basilea.

Leggi anche - Juve-Villarreal, le probabili formazioni