Roma, 2 gennaio 2021 - Si sta per avvicinare il momento del rientro della Serie A, attesa per il 6 gennaio con il programma completo della prima giornata di ritorno che si giocherà in toto per l'Epifania. La Lazio sarà di scena allo Stadio Olimpico contro l'Empoli, ma rimangono ancora tanti dubbi su chi sarà a disposizione di Maurizio Sarri, visti i tanti contagi di questo periodo e alcuni giocatori ancora non del tutto recuperati.

Situazione assenti in casa Lazio

Partiamo dai problemi dell'ultimo minuto: Toma Basic non è stato presente nell'ultimo allenamento, così come Strakosha che si è allenato solamente a parte. Il portiere albanese si è comunque presentato a Formello e quindi è sicuro che i suoi problemi non siano legati a una positività. Mattia Zaccagni nel frattempo è tornato a Roma da Dubai ma la sua posizione dovrà essere valutata, mentre Acerbi ancora non ha potuto partecipare a una sessione d'allenamento con i compagni ma sembra in forte ripresa e verrà valutato da qui al 6 gennaio, perché Sarri sta provando a recuperarlo in qualche modo. Anche Luis Alberto dovrebbe fare rientro a breve e mette nel mirino il match con l'Empoli, dove invece non ci dovrebbe essere Luka Romero. Out Escalante che però è in uscita.

I rientri

Chi si è rivisto in campo è invece Ciro Immobile: guarito dal covid, l'attaccante biancoceleste si sta allenando con grande attitudine e ci sarà al rientro in Serie A. Anche Hysaj, che con Acerbi rappresentava una situazione critica, dà l'impressione di aver superato l'infortunio e di poter essere a disposizione di Sarri contro la sua ex squadra.

