Roma, 20 ottobre 2020 - Dopo 13 anni di assenza, la Lazio alle 21 rimette piede in Champions League e lo fa all'Olimpico contro il Borussia Dortmund. Appuntamento delicatissimo per i biancocelsti, partiti male in campionato e subito al centro di polemiche. Gara molto difficile, contro un Dortmund capace di fare malissimo in attacco, trascinato dal bomber Erling Haaland. Proprio la sfida contro la scarpa d'oro Ciro Immobile è in copertina di un match che si annuncia spettacolare.

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi si trova già a dover scacciare gli spettri di un suo esonero: "Sono abbastanza abituato a vedere e sentire nomi, non c'è nessun problema. Con il rapporto che c'è con il presidente Lotito, se ci fosse stato qualche malessere me lo avrebbe detto. Non c'è nessun problema, c'è il Borussia Dortmund e domani voglio vedere in campo una prestazione importante. Dopo la pessima prestazione di Genova, la Lazio è chiamata al riscatto. Inzaghi non usa mezzi termini: "Arriviamo dalla più brutta prestazione degli ultimi anni, domani dovremo fare una gara diversa perché la mia squadra ha sempre dimostrato grande determinazione e aggressività, cose che non abbiamo messo in campo con la Sampdoria".

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Burki; Morey, Hummels, Delaney; Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro; Brandt, Sancho; Haaland. Allenatore: Favre.

Arbitro: Turpin (Francia).

In tv: Canale 5 e Sky Sport Uno

