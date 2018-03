ROMA, 8 marzo 2018 – Finisce 2-2 all'Olimpico l'andata degli ottavi di finale fra Lazio e Dinamo Kiev. All'Olimpico succede tutto nel secondo tempo, con gli ucraini che la sbloccano, e i capitolini che prima rimontano con Immobile e Anderson e poi si fanno raggiungere.

PRIMO TEMPO - La Lazio che gestisce il gioco e il possesso palla in cerca di un varco, la Dinamo Kiev tutta riversata nella propria metà campo e pronta a ripartire velocemente in contropiede. Gli ucraini riescono molto bene nel compito di difendersi, e infatti sono pochissime le azioni che si vedono nella prima frazione di gioco all'Olimpico. Le due occasioni dei primi 45 minuti arrivano a sorpresa entrambe dai piedi di Dusan Basta. La prima con un tiro da fuori al termine di un'azione ben costruita che finisce di poco alto sopra la traversa, la seconda con un tiro al volo al 23esimo su un cross tagliato di Leiva. Il serbo colpisce a botta sicura dall'interno dell'area, ma sulla sua traiettoria a salvare la Dinamo trova il compagno di squadra Murgia. Nella seconda parte del primo tempo si vede un Anderson molto ispirato, capace di dribblare i difensori avversari con facilità e di creare sempre pericoli. I suoi cross in area però, sono sempre preda di Morozyuk, Tsygankov e Garmash. Una Lazio sicuramente non brillante, e troppo spesso imprecisa quella che torna negli spogliatoi al termine di una prima frazione avara di emozioni.



SECONDO TEMPO – La seconda frazione di gioco sembra cominciare con la stessa trama tattica della prima, ma nei primi minuti, alla prima occasione la Dinamo Kiev passa in vantaggio su una dormita della difesa biancoceleste. Al 51esimo Pivaric lascia partire un cross che Kadar di testa rimette al centro per Tsygankov, che lasciato solo da Wallace ha tutto il tempo di controllare e poi di tacco battere Strakosha. È l'episodio che apre la gara e scatena la Lazio, che due minuti dopo ha una reazione d'orgoglio e trova subito il pari. Anderson serve un pallone in profondità a Immobile che si presenta davanti a Boyko e lo batte con un diagonale preciso che riaccende l'Olimpico. I biancocelesti spinti dai propri tifosi ricominciano ad attaccare con costanza, e al 61esimo trovano anche la rete del vantaggio con Felipe Anderson, lanciato in porta da Milinkovic-Savic. La Dinamo però, non si arrende e non si accontenta del risultato, e continua ad attaccare. Gli sforzi degli ucraini vengono ripagati al 78esimo, quando Moraes, entrato da pochi minuti, si inventa una conclusione dalla distanza che coglie impreparato questa volta Strakosha e si insacca all'angolino. Una beffa per la Lazio, che aveva meritatamente rimontato il risultato. In pieno recupero Immobile ha l'occasione di riportare i suoi in vantaggio, con un pallonetto che supera Boyko ma si infrange sul palo. È l'ultima opportunità di un secondo tempo acceso, ma che non può di certo soddisfare Inzaghi. I biancocelesti infatti, saranno obbligati a vincere nella difficile sfida di ritorno a Kiev per passare il turno.

Tabellino e pagelle

LAZIO (3-5-2): Strakosha 5.5; Wallace 5 (40'st Nani sv), de Vrij 6, Radu 6; Basta 6.5 (29' st Patric sv), Murgia 5.5 (29'st Parolo sv), Leiva 5.5, Milinkovic-Savic 6, Lukaku 5.5; Felipe Anderson 7.5, Immobile 7. In panchina: Guerrieri, Bastos, Luis Alberto, Caicedo. Allenatore: Inzaghi 5.5.

DINAMO KIEV (4-2-3-1): Boyko 5.5; Kedziora 6, Burda 6, Kadar 5.5, Pivaric 5; Garmash 5.5, Buyalskyi 6; Morozyuk 6.5, Shaparenko 5.5 (22'st Junior Moraes 7), Tsyganov 6.5; Besedin 6. In panchina: Rudko, Mykolenko, Khacheridi, Shepelev, Alibekov, Gonzalez. Allenatore: Khatskevich 6.5.

ARBITRO: Ivan Kruzliak (Slovacchia) 6.

RETI: 7'st Tsyganov, 9'st Immobile, 17'st Anderson, 34'st Junior Moraes. NOTE: serata serena, terreno in ottime condizioni. Espulso Garmash a fine partita per proteste. Ammoniti: Pivaric, Kadar, Garmash, Murgia, Milinkovic-Savic, Lukaku, Boyko. Angoli: 5-4 per la Lazio. Recupero: 1', 5'.