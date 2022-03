Lazio concentrata per il derby con la Roma. Lotito a Formello per caricare l'ambiente

Roma, 18 marzo 2022- Maurizio Sarri ha pensato a tutti i dettagli: l'allenatore della Lazio ha già preparato la sua squadra dal punto di vista tattico per affrontare la Roma nel derby che si terrà domenica alle ore 18:00. In ballo non ci sono solo i tre punti e un notevole booster per la corsa all'Europa, ma molto di più in un periodo in cui entrambe le fazioni sono a caccia di certezze per affrontare al meglio la fase finale di questa stagione., E per caricare la squadra a Formello si è riunita la dirigenza al completo.

Lotito è vicino alla squadra

Questa mattina al centro sportivo si è presentato anche il presidente Claudio Lotito per dare un segnale di vicinanza ai suoi giocatori e per seguire gli ultimi allenamenti in vista del derby. Poche parole da parte del presidente che si è limitato a far sentire la sua vicinanza alla squadra in un momento cruciale della stagione, un segnale del fatto che tutto l'ambiente crede nella volata europea che potrebbe partire proprio dalla partita contro la Roma. In ballo chiaramente c'è la risalita della classifica, ma anche la soddisfazione di portare a casa il secondo derby della stagione dopo quello vinto per 3-2 nello scorso settembre.

Le parole di Sarri e la cena di squadra

Anche Sarri ha cercato di fare gruppo il più possibile, dialogando con ciascuno dei suoi ragazzi per caricarli e dare gli ultimi consigli prima della partita. Saranno giorni frenetici ma l'allenatore come al solito ha voluto parlare singolarmente con ognuno dei calciatori così da non lasciare niente in sospeso. L'ambiente è carico e la Lazio è pronta anche mentalmente ad affrontare il derby, ma prima della partita ci saranno due step importanti da vivere. Il primo sarà la cena di squadra alla quale nessuno potrà mancare e che si terrà nella serata di domani a Formello. Il successivo è il ritiro al centro sportivo per portare al massimo la concentrazione, ma i giocatori questa volta non saranno obbligati a partecipare.

