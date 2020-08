ROMA, 4 agosto 2020 - Un sogno di mercato che nelle ultime ore potrebbe farsi sempre più concreto. Per festeggiare in grande il ritorno in Champions League, Tare e Lotito vorrebbero portare nella Capitale David Silva. Quella che sembrava poter essere solo una voce di mercato, si starebbe man mano sviluppando. Il calciatore spagnolo dopo la Champions League lascerà Manchester a parametro zero. È in cerca di un nuovo club, la Lazio sarebbe la squadra ideale per provare ad essere ancora decisivo a 34 anni, il Valencia rappresenterebbe un ritorno alle origini, mentre il Betis Siviglia sembra più defilato. Dall’altra parte invece ci sono le ricche proposte dagli Emirati Arabi, anche se una delle concorrenti, l’Al-Sadd, si sarebbe defilata dalla corsa dopo l’acquisto di Santi Cazorla. Lo spagnolo si sta informando, è molto amico di Luis Alberto, il quale avrebbe provato a convincerlo a scegliere Roma. La Lazio dal canto suo sarebbe disposta ad offrire un triennale da tre milioni di euro all’anno per convincerlo. Cifre inferiori a quelle guadagnate in passato da Silva, che però avrebbe la possibilità di sposare un progetto senza dubbio ambizioso. Per quanto riguarda la fascia sinistra, sarebbe in dirittura d’arrivo l’operazione per Fares. Arriverà dalla Spal per 8 milioni di euro. La Lazio ha superato la concorrenza della Fiorentina.

Immobile

Una stagione straordinaria, numeri impressionanti, trofei conquistati. Ciro Immobile si è preso tutto, dal titolo di capocannoniere alla Scarpa d’Oro, passando per il record di reti segnate in una singola stagione di Serie A. Per parlarne a Radio Marte è intervenuto Marco Sommella, suo agente: “Scarpa d'oro per Immobile? In Italia l'hanno vinta solo in tre. Se pensi a tutti gli attaccanti italiani che ci hanno sempre invidiato da Paolo Rossi e Gigi Riva in poi e quanti di questi non l’hanno mai vinta. Chi gioca a calcio o chi lo vive sa quanto è difficile fare gol in tutte le categorie. Ciro segnava tanto con i giovani e lo fa anche oggi che ha 30 anni, ma attenzione non si deve dare tutto per scontato. Ci sono campioni che fanno la metà di quello che fa lui”, ha dichiarato. Poi su un presunto interesse del Napoli: ”Gattuso lo voleva? Non facciamo chiacchiere da bar, siamo qui per esaltare il giocatore, bisogna dare merito a quello che ha fatto e che non deve essere dato per scontato. Non gli si riconosce mai abbastanza ma la forza di Immobile è stato fregarsene delle persone che hanno dato giudizi affrettati. Arriveranno tanti club per Immobile ora? Sono abituato a confrontarmi e vedere le situazioni giorno per giorno. Oggi ha un contratto con la Lazio, chi lo vuole deve bussare alla porta di Lotito che non è una persona con cui è proprio facile trattare”.