Roma, 5 giugno 2020 – Il brand Lazio sbarca ufficialmente sul mercato asiatico. Sul sito ufficiale del club biancoceleste infatti, è stata ufficializzata una nuova partnership con una società di scommesse, leader in Asia. "Nell’ambito dello sviluppo commerciale internazionale, la S.S. Lazio annuncia di aver di aver sottoscritto un accordo di partnership, fino al 2022, con HQ BET, società di scommesse e intrattenimento leader del mercato pacifico - asiatico, che diventa così Regional Betting Partner del club biancoceleste in Cina”, si legge nel comunicato apparso. Non solo, la Lazio ha annunciato anche l’apertura dei canali di comunicazione sulle maggiori piattaforme social dell Cina, con gli account ufficiali WeChat e Weibo.

Un’iniziativa che rientra nell’ambito del processo di internazionalizzazione del proprio brand. Anche il sito della Lazio, sarà disponibile nella versione in cinese. Un processo iniziato dopo le due edizioni della Supercoppa disputate a Pechino nel 2009 e a Shanghai nel 2015, che hanno rafforzato il rapporto del club biancoceleste con i tifosi asiatici. In merito a questo, il presidente della Lazio Claudio Lotito, ai canali ufficiali ha dichiarato: “La Lazio sta dimostrando di volere fortemente uno sviluppo di crescita internazionale. L’apertura di questi nuovi canali di comunicazione, tra l’altro a breve sarà pubblicata anche la versione multilingue del sito web, punta a creare un legame ancora più diretto con i sostenitori biancocelesti presenti in tutto il mondo. Tutto ciò non fa che accrescere il valore del brand Lazio e rafforzarne la presenza nel mercato globale”.



Anche il responsabile del marketing biancoceleste Marco Canigiani ne ha parlato alla radio ufficiale del club: "A partire da oggi la Lazio è sbarcata con i suoi mezzi di comunicazione sul mercato cinese. La Lazio ha un suo canale dove comunicherà con i suoi tifosi cinesi, che sono tantissimi. È online da questo momento anche il sito in Cina della Lazio. Nelle prossime settimane, la versione italiana del nostro sito metterà delle sezioni multilingua. Metteremo a disposizione di tutti i tifosi sparsi per il mondo tutte le informazioni. L’annuncio di un importante partnership riferita ai mercati asiatici, riguarda un’azienda di betting. Qui in Italia non arriverà nulla, saranno attività confinate lì. È un bel segnale, vuol che riconoscono nella Lazio un brand che in quei mercati può dare un aiuto. C’è la possibilità per quest’impresa di sfruttare la Lazio, è stato un importante accordo che durerà due stagioni più la continuazione di questa. Aumentano la visibilità del brand e le opportunità economiche del club”.