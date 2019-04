Roma, 19 aprile 2019 – La vittoria con l’Udinese nel recupero di campionato giocato mercoledì, ha ridato speranze per questo finale di stagione alla Lazio di Simone Inzaghi. L’obiettivo Champions rimane alla portata, nonostante la situazione rispetto a qualche settimana fa si sia fatta più complicata: "Sappiamo che abbiamo un calendario fitto, sapevamo che c'era di mezzo la Pasqua e che avremmo giocato domani dopo nemmeno 3 giorni. Anzi, sono due giorni e mezzo. Dobbiamo essere pronti e concentrati solo sul Chievo. Dobbiamo vincere e muovere la classifica. Devo verificare alcune cose. Abbiamo giocato mercoledì sera, ieri ho visto solo i giocatori che non avevo impiegato con l'Udinese. Oggi rivedrò tutti, cercherò di capire come hanno recuperato. Devo valutare Correa, ieri ha cominciato a muoversi meglio ma va ricontrollato oggi. Sceglierò la formazione migliore per il Chievo", le parole di Inzaghi nella conferenza stampa di presentazione del match.



La Lazio dovrà fare a meno di Leiva, fermato per un turno dal giudice sportivo. Inzaghi però non ha dubbi sul sostituto: "Giocherà Badelj, c'è fiducia nel ragazzo, è sempre disponibile, si è calato bene nella nostra realtà. È un giocatore importante, era capitano della Fiorentina, si è trovato davanti Leiva, che per noi un calciatore fondamentale. Ma sono contento di Badelj, come giocatore e uomo". Poi su Immobile, che sta vivendo a livello realizzativo un momento complicato, Inzaghi spiega: "Il ragazzo è tranquillo, mi dispiace che ci si focalizzi solo sul fatto che non segni. Io vorrei sottolineare i suoi chilometri fatti con l'Udinese e l'assist per Caicedo. Poi certo, si chiama Immobile e tutti si aspettano i gol. Vediamo anche lui come avrà recuperato. Io guardo le prestazioni, non si deve giudicare solo dai gol". Chiosa finale con un commento sulla giornata di campionato, sulla carta favorevole alla Lazio: “Abbiamo passato altre vigilie pro-Lazio. Non guardo più il calendario e le altre, si perdono solo le energie, non si può incidere su queste cose. Speriamo di fare una partita importante, contro una squadra che spesso ci ha messo in difficoltà".

