Lazio, la cessione di Milinkovic-Savic è ancora in bilico: piace anche al Chelsea

Roma, 19 giugno 2022- Il nome più caldo del calciomercato della Lazio resta quello di Milinkovic-Savic, ovviamente sul fronte delle uscite. Il centrocampista ha mostrato la volontà di fare un altro passo in avanti nella sua carriera e vestire la maglia di una big europea, ma il prezzo imposto da Lotito sta scoraggiando le possibili pretendenti e così anche la sua partenza ha subito una brusca frenata. L'ultimo club ad aver mostrato interesse è stato il Chelsea.

Si muove il Chelsea per il Sergente

La prima squadra a fare un tentativo concreto per Milinkovic-Savic è stata il Manchester United, ma Lotito ha rispedito al mittente l'offerta perché ritenuta troppo bassa rispetto agli 80 milioni di euro richiesti per il centrocampista. Ma l'interesse dei club della Premier League è vivo e anche il Chelsea potrebbe farsi avanti in questo mercato per bloccare il Sergente. Thomas Tuchel è un suo grande estimatore e la nuova proprietà vorrebbe accontentare l'allenatore del quale si fida molto, anche perché non è stato scelto ancora il nuovo DS. Il serbo diventerebbe un innesto importante per il Blues che sognano il grande colpo per rispondere agli acquisti di Liverpool e Manchester City.

Ancora nessuna offerta

Prima di affondare il colpo però il Chelsea dovrà fare alcune valutazioni: la nuova proprietà si è insediata da poco e c'è l'affare Lukaku da chiudere con l'Inter per risparmiare sul suo ingaggio e mettere da parte qualcosa da reinvestire. Poi ci sarà tempo e modo per parlare con la Lazio di Milinkovic-Savic e presentare la prima offerta ufficiale, dato che nonostante il grande interesse sulla scrivania di Lotito non è stato ancora recapitato nulla. La sensazione però è che i Blues possano davvero accontentare le richieste del presidente biancoceleste e mettere le mani sul centrocampista, dato che agli inglesi non manca certo la disponibilità economica.

