Lazio e Cataldi, fumata bianca: pronto il rinnovo fino al 2028

Roma, 24 aprile 2023 - Manca ancora l'ufficialità, ma la Lazio e Danilo Cataldi sono pronti a rinnovare il proprio matrimonio. Leader in campo, nello spogliatoio e tifoso dei colori biancocelesti, il centrocampista nella giornata di oggi avrebbe firmato il nuovo accordo con il club del patron Lotito. Il giocatore avrebbe rinnovato fino al 2028, con un adeguamento dello stipendio a 1,5 milioni a stagione a cui aggiungere un possibile accordo per un futuro in società.

Il nuovo contratto firmato, oltre a un ulteriore prolungamento di un anno oltre il 2028, quando il giocatore avrà compiuto 34 anni, avrebbe tra le varie clausole anche un accordo per il futuro in società del centrocampista. Il ragazzo classe '94 sembra intenzionato già da oggi a programmare la propria carriera futura, una volta appesi gli scarpini al chiodo, prevedendo ancora la Lazio nel suo destino. Il giocatore infatti vorrebbe proseguire il proprio percorso con i biancocelesti iniziando a guidare i giovani ragazzi con l'Aquila scudata sul petto, con il sogno di portarli a seguire le sue stesse orme.

Per un centrocampista che decide di allungare la propria permanenza a Roma, sponda biancoceleste, ce n'è un altro che vorrebbe unirsi alla Lazio, il cui destino però è in stand-by. Si tratta di Mateus Uribe, esperto mediano colombiano classe '91 in scadenza a giugno con il Porto. Il giocatore si è promesso alla squadra della Capitale, ma Sarri vuole evitare di ripetere l'errore commesso con Marcos Antonio e ha messo in pausa il lavoro degli uomini mercato di Lotito. Il tecnico toscano vuole essere lui in prima persona ad avallare l'operazione, onde evitare forza lavoro incompatibile con i suoi dettami tecnico-tattici. Il giocatore attende, ma potrebbe essere sedotto da altre possibili destinazioni, dovesse impiegare troppo tempo la Lazio ad affondare il colpo. Le alternative possibili al sudamericano portano a Gagliardini, anche lui in scadenza con l'Inter, e a Lucas Torreira, ex Fiorentina e Arsenal in forze al Galatasaray, in Turchia.

Questi non sono però gli unici centrocampisti che la Lazio starebbe osservando per il proprio futuro. I biancocelesti sarebbero infatti molto interessati al profilo di Marc Casadó, gioiellino della Cantera del Barcellona classe 2003. Secondo i media spagnoli gli osservatori laziali sarebbero stati pizzicati in tribuna la scorsa settimana nel match tra il Barça Atlètic (squadra B) e il Logroñés, in un match valido per la terza serie spagnola, incontro vinto dai giovani balugrana per 3-0. Il giocatore ha un contratto fino al 2024 e altri estimatori principalmente in Liga, ma il contratto in scadenza tra due anni potrebbe permetterlo di farlo atterrare a Fiumicino a prezzo di saldo.

Per continuare sulla linea verde, la Lazio starebbe lavorando anche all'ingaggio di un attaccante classe 2004, per sostituire Luka Romero, il cui rinnovo appare sempre meno probabile. Si tratta di Dario Osorio, attaccante polivalente classe 2004 nato in Cile e attualmente in forza all'Universidad del Chile. Il giocatore è stato accostato a diversi club di Serie A già nel mercato invernale, tuttavia il suo approdo in Italia potrebbe diventare realtà quest'estate. Nei prossimi giorni potrebbe essere previsto un incontro tra emissari del club, entourage del ragazzo e team mercato biancoceleste a Formello.