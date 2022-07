Lazio, Matteo Cancellieri: il vice Immobile è già in casa

Lazio, 16 luglio 2022 – La caccia ad un vice Immobile in casa Lazio potrebbe essere già finita. E potrebbe non aver prodotto alcun risultato, visto che Maurizio Sarri ha individuato tra i suoi calciatori chi giocherà al centro dell’attacco nel caso in cui il centravanti della Nazionale non fosse a disposizione. Si tratta di Matteo Cancellieri, arrivato alcune settimane fa dal Verona.

Cancellieri convince Sarri

Nella prima fase del ritiro biancoceleste, il tecnico toscano ha provato a più riprese l’ex esterno offensivo del Verona nel ruolo di prima punta. Un esperimento che ha avuto esito positivo: Sarri vuole insistere con Cancellieri come prima soluzione in caso di assenza di Immobile, approfittando della duttilità del classe 2002 che a questo punto può essere impiegato in tutti i ruoli dell’attacco laziale. La soluzione del falso nueve è tipica di Maurizio Sarri: già lo scorso anno, quando Immobile non era a disposizione, l’allenatore biancoceleste aveva deciso di puntare su Pedro o Felipe Anderson nel ruolo di prima punta, nonostante la loro posizione naturale fosse quella di esterno d’attacco.

Sorpasso tra i pali

Continua invece la ricerca di un vice Maximiano tra i pali. La pista che porta a Ivan Provedel resta ancora calda, ma potrebbe non essere quella che si concretizzerà: la dirigenza biancoceleste avrebbe infatti messo nel mirino il portiere dell’Udinese Marco Silvestri, una soluzione che alla fine potrebbe prevalere per via del costo del cartellino più contenuto di quest’ultimo. Come terza opzione la Lazio valuta anche Pietro Terracciano, destinato ad un ruolo di secondo a Firenze dopo l’arrivo di Pierluigi Gollini.