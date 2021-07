Roma, 25 luglio 2021 – La Lazio fa sul serio per Jose Callejon. L’esterno d’attacco spagnolo della Fiorentina è un fedelissimo di mister Sarri, che lo ha richiesto a gran voce a Tare e a Lotito. Le parti però al momento sono distanti: la richiesta dei viola è di circa 4 milioni di euro, mentre la proposta dei biancocelesti si avvicina a malapena alla metà. È evidente che su queste basi un accordo non può essere trovato, ma le due società si incontreranno nuovamente per cercare un’intesa.

Intanto, la Lazio ha già avviato i primi contatti con l’agente del calciatore: sotto questo aspetto trovare un punto di accordo è molto più semplice, visto che lo stesso Callejon non vede l’ora di riabbracciare Sarri, sotto la cui guida al Napoli fece vedere grandi numeri. Intanto, fonti spagnole parlano di un interesse dei biancocelesti per Rafinha del PSG: per cedere il classe 1993, però, il club francese chiede 10 milioni di euro.

SARRI RINGRAZIA – Dal ritiro di Auronzo di Cadore ha parlato ai tifosi proprio mister Sarri, che ha spiegato: “Devo ringraziare chi è qui tutti i giorni, mi sento sinceramente a casa per l’accoglienza dei tifosi, della società e per la disponibilità di questo gruppo che mi ha restituito tantissimo entusiasmo. Ho visto un gruppo che è applicato, si impegna al massimo e per il momento questo mi basta e mi avanza”.